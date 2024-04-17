За новим законом про мобілізацію, якщо громадянин не з'явиться у ТЦК у встановлений термін, ТЦК може звернутися в Національну поліцію, що може загрожувати кримінальним провадженням.

Верховна Рада України прийняла новий закон щодо мобілізації, який набуде чинності через місяць після підпису Президентом. Цей закон вносить зміни до правил для мобілізованих осіб та додає нові положення стосовно обмежено придатних та військовозобов'язаних зі відстрочкою.

Щоб не стати ухилянтом за новим законом про мобілізацію №10449, що треба знати обов'язково.

Згідно з новим законом, громадяни, які отримали ІІ-III групи інвалідності з 22 лютого 2024 року (за винятком військовослужбовців), повинні оновити свої дані в Реєстрі та знову пройти медичний огляд для встановлення групи придатності до служби.

Крім того, особам, які були визнані обмежено придатними до військової служби, також необхідно буде пройти медичний огляд, оскільки новий закон скасовує цю категорію. Такий перевірений медичний огляд має визначити, чи є ці громадяни придатними чи непридатними до служби.

Громадяни віком від 18 до 60 років повинні завжди мати при собі військово-облікові документи, оскільки їх можуть перевіряти працівники Територіального Центру Комплектування, Прикордонної служби та поліції. Процес перевірки може бути зафіксований на фото або відео.

Правила вручення повісток залишаються без змін, але для тих, хто відмовляється виконувати вимоги Територіального Центру Комплектування, передбачено нові санкції. Якщо громадянин не з'явиться у ТЦК у встановлений термін, ТЦК може звернутися в Національну поліцію з вимогою про адміністративне затримання та доставлення його в військкомат.

У разі невиконання громадянином своїх обов'язків протягом 10 календарних днів після вручення вимоги, ТЦК може звернутися до суду. Таким чином, військовозобов'язаному може бути обмежено право на керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання вимоги.

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