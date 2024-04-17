По новому закону о мобилизации, если гражданин не явится в ТЦК в установленные сроки, ТЦК может обратиться в Национальную полицию, что может угрожать уголовным производством.

Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации, который вступит в силу через месяц после подписи Президентом. Этот закон вносит изменения в правила для мобилизованных лиц и добавляет новые положения, касающиеся ограниченно пригодных и военнообязанных с отсрочкой.

Чтобы не стать уклоняющимся по новому закону о мобилизации №10449 , что нужно знать обязательно.

Согласно новому закону, граждане, получившие II-III группы инвалидности с 22 февраля 2024 года (за исключением военнослужащих), должны обновить свои данные в Реестре и снова пройти медицинское освидетельствование для установления группы годности к службе.

Кроме того, лицам, признанным ограниченно пригодными к военной службе, также необходимо будет пройти медицинское освидетельствование, поскольку новый закон отменяет эту категорию. Такое проверенное медицинское освидетельствование должно определить, являются ли эти граждане пригодными или непригодными к службе.

Граждане от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетные документы, поскольку их могут проверять работники Территориального Центра Комплектования, Пограничной службы и полиции. Процесс проверки может быть запечатлен на фото или видео.

Правила вручения повесток остаются без изменений, но тем, кто отказывается выполнять требования Территориального Центра Комплектования, предусмотрены новые санкции. Если гражданин не явится в ТЦК в установленные сроки, ТЦК может обратиться в Национальную полицию с требованием об административном задержании и доставке его в военкомат.

В случае невыполнения гражданином своих обязанностей в течение 10 календарных дней после вручения требования ТЦК может обратиться в суд. Таким образом, военнообязанному может быть ограничено право на управление транспортным средством во время мобилизации на срок до исполнения или отзыва требования.

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