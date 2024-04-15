Українець поскаржився, що при спробі зняття готівки у розмірі 5000 гривень у банкоматі "ПриватБанк" – гроші зникли та не були видані.

В Україні через перекази можуть заблокувати картку "ПриватБанк" та вимагати документи, які мають пояснити такі фінансові дії. Під особливу підозру підпадають великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази. Але трапляються читуації, коли при знятті готівки - гроші не видають. Чоловік розповів на сайті Мінфін про неприємну ситуацію з "ПриватБанк".

Українець поскаржився, що при спробі зняття готівки в розмірі 5000 гривень в банкоматі "ПриватБанк", з карти іншого банку "ASVIO" банкомат готівку не видав, а гроші були списані. При цьому зі свого боку банк повністю переклав відповідальність на чоловіка та банк, клієнтом якого він є.

"Таким чином "ПриватБанк" лишив мене без грошей на ліки, які мені були дуже потрібні. Зателефонувавши до служби підтримки, вони замість того щоб повернути кошти назад, мене тепер відфутболюють до банка, з карточки якого я знімав готівку. Чому я повинен через помилку "ПриватБанк" витрачати свій час та нерви, щоб повернути свої кошти та чекати цего декілька днів?", - бідкається клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" відповіли на скаргу клієнта та пояснили, що для розгляду питання відповідно повернення коштів необхідно звертатися в банк, який видавав картку.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт Приватбанку розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що ПриватБанк позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що ПриватБанк без причин закрив рахунки українця, спалахнув скандал.