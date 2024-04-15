Украинец пожаловался, что при попытке снятия наличных в размере 5000 гривен в банкомате "ПриватБанк" - деньги исчезли и не были выданы.

В Украине из-за переводов могут заблокировать карточку "ПриватБанк" и требовать документы, объясняющие такие финансовые действия. Под особое подозрение подпадают крупные онлайн-покупки, снятие крупных сумм, сделки с криптовалютой, крупные переводы. Но случаются читуации, когда при снятии наличных денег не выдают. Мужчина рассказал на сайте Минфин о неприятной ситуации с "ПриватБанком".

Украинец пожаловался, что при попытке снятия наличных в размере 5000 гривен в банкомате "ПриватБанк", с карты другого банка "ASVIO" банкомат наличные не выдал, а деньги были списаны. При этом со своей стороны банк полностью переложил ответственность на мужчину и банк, клиентом которого он является.

"Таким образом "ПриватБанк" оставил меня без денег на лекарства, которые мне были очень нужны. Позвонив в службу поддержки, они вместо того чтобы вернуть средства обратно, меня теперь отфутболивают в банк с карточки которого я снимал наличные деньги. Почему я должен из-за ошибки "ПриватБанк "Трачить свое время и нервы, чтобы вернуть свои средства и ждать этого несколько дней?", - жалуется клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" ответили на жалобу клиента и объяснили, что для рассмотрения вопроса соответственно возврат средств необходимо обращаться в банк, который выдавал карточку.

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Напомним, клиент Приватбанка раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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