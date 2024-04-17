Строки завершення бойових дій в Україні затягуються, проте наша держава переможе у війні.

Прогнози щодо завершення війни – це відносні маркери, тому що терміни можуть змінюватися залежно від обставин.

Свій прогноз озвучив заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

Військовий вважає, що завжди може щось змінитися, проте необхідно й надалі виконувати свою роботу у результаті чого, система росіян буде розхитана.

"Для мене ці прогнози – це просто якийсь маркер", – вважає Євген Карась.

Карась впенений, що Україна переможе у війні проти країни-агресорки, але поки невідомо, коли саме це станеться.

"Звичайно, що строки затягуються... Листопад 2024 року, мабуть не скінчиться, бо все змістилося", – каже військовий ЗСУ.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов вважає, що у світі є дві людини, які можуть відповісти, коли закінчиться війна - це президенти США та РФ.

За словами експерта, у США є свій сценарій війни в Україні, вони дозовано дають Україні зброю, аби не допустити швидкого розгрому РФ.

"Кінець весни та початок літа 2024 року – початок виборчих перегонів у США. Ось на цю дату я б орієнтувався щодо можливого часу закінчення війни", – заявив Жданов.

Військовий експерт Андрій Крамаров прогнозує, що активна фаза війни в Україні буде протягом 2024 року, але наша країна звільнить багато територій.

Також він додав, що ймовірно війна буде переходити у фазу конфлікту.

Джерело: ТСН.

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