Сроки завершения боевых действий в Украине затягиваются, но наше государство победит в войне.

Прогнозы по завершению войны – это относительные маркеры, потому что сроки могут меняться в зависимости от обстоятельств.

Свой прогноз озвучил заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

Военный считает, что всегда может что-то измениться, однако необходимо и дальше выполнять свою работу, в результате чего система россиян будет расшатана.

"Для меня эти прогнозы – это просто какой-то маркер", – считает Евгений Карась.

Карась уверен, что Украина победит в войне против страны-агрессорки, но пока неизвестно, когда именно это произойдет.

"Конечно, сроки затягиваются... Ноябрь 2024 года, пожалуй, не закончится, потому что все сместилось", - говорит военный ВСУ.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов считает, что в мире есть два человека, которые могут ответить, когда закончится война – это президенты США и РФ.

По словам эксперта, у США есть свой сценарий войны в Украине, они дозированно дают Украине оружие, чтобы не допустить скорейшего разгрома РФ.

"Конец весны и начало лета 2024 года - начало избирательной гонки в США. Вот на эту дату я бы ориентировался на возможное время окончания войны", - заявил Жданов.

Военный эксперт Андрей Крамаров прогнозирует, что активная фаза войны в Украине будет в течение 2024 года, но наша страна освободит многие территории.

Также он добавил, что, вероятно, война будет переходить в фазу конфликта.

Источник: ТСН .

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