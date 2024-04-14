Дані будуть зібрані з усіх реєстрів – податкової, демографічної та міграційної служби – та включені до єдиного реєстру.

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав законопроект про мобілізацію, що стосується змін у формуванні єдиного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Ця подія спонукала багатьох українців до запитання про те, чи будуть включати жінок у цей реєстр.

Відповідь на це питання дає Адвокатське бюро "Пані в законі" в YouTube.

"Президент підписав 2 квітня законопроект 10062, який тепер є чинним Законом номер 4539, що містить зміни щодо єдиного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів. У ньому йдеться про збір даних усіх громадян України віком від 17 до 60 років, інформація про яких буде включена до реєстру", - повідомляє адвокат Марія Левченко.

Це означає, що дані будуть зібрані з усіх реєстрів - податкового, демографічного та міграційної служби - і включені до єдиного реєстру. На практиці закон про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів діє з 2017 року.

"Статтею 13 уже тоді передбачалося включення інформації, але вікова категорія відмінна - з 18 років. Але якщо прочитати другий пункт цієї статті, то там вказується, що всі дані громадян України, які не є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами, будуть видалені з реєстру", - зауважує юрист.

Отже, інформація з усіх джерел надходитиме до реєстру, і потім проводиться перевірка на наявність статусу призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Якщо особа не відноситься до цих категорій, її дані будуть видалені.

"Таким чином, якщо жінка не є військовозобов'язаною, призовником чи резервістом, її дані будуть видалені з реєстру. Тому не дозволяйте собі вірити у міфи, які поширюються в даний час", - закликає Левченко.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.