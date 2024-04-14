Данные будут собраны из всех реестров – налоговой, демографической и миграционной службы – и включены в единый реестр.

Недавно президент Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации, касающийся изменений в формировании единого реестра военнообязанных, призывников и резервистов. Это событие побудило многих украинцев к вопросу о том, будут ли женщины включать в этот реестр.

Ответ на этот вопрос дает Адвокатское бюро "Дама в законе" в YouTube.

"Президент подписал 2 апреля законопроект 10062, который теперь является действующим Законом №4539, содержащий изменения относительно единого реестра военнообязанных, призывников и резервистов. В нем говорится о сборе данных всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, информация о которых будет включена в реестр", - сообщает адвокат Мария Левченко.

Это означает, что данные будут собраны из всех реестров – налоговой, демографической и миграционной службы – и включены в единый реестр. На практике закон о едином государственном реестре военнообязанных, призывников и резервистов действует с 2017 года.

"Статьей 13 уже тогда предполагалось включение информации, но возрастная категория отличная - с 18 лет. Но если прочитать второй пункт этой статьи, то там указывается, что все данные граждан Украины, не являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, будут удалены из реестра", - отмечает юрист.

Следовательно, информация из всех источников будет поступать в реестр, а затем проводится проверка на наличие статуса призывника, военнообязанного или резервиста. Если лицо не относится к этим категориям, его данные будут удалены.

"Таким образом, если женщина не является военнообязанной, призывником или резервистом, ее данные будут удалены из реестра. Поэтому не позволяйте себе верить в распространяющиеся в настоящее время мифы", - призывает Левченко.

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