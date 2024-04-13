Клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк із власної ініціативи припинив ділові відносини з ФОП, а тепер не повертає гроші.

Кожен банк мав право встановлювати свої ліміти щодо переказу грошей з картки на картку. Якщо ж брати законодавство, то до 5 тис. грн можна перераховувати суми без ідентифікації, а контролю підлягають грошові операції від 400 тис. грн. Іноді трапляються випадки, коли банк блокує картки українців.

Про такий випадок розповів клієнт "ПриватБанк" на сайті Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк з власної ініціативи припинив ділові стосунки з ФОП без будь-якого пояснення чи будь-якого запиту щодо підтвердження операцій. "ПриватБанк" запропонував переказати залишок коштів на рахунок в іншому банку, але з цим виникли проблеми.

"В заяві на перерахувння мною було вказано, що я прошу в призначенні платежу вказати: переказ особистих коштів згідно заяви. Проте банк на вказав в призначенні: Повернення згідно ст 15 ЗУ…Припинення договірних відносин з клієнтом (переказ залишку з подальшим закриттям рахунку). Тепер ні однин банк не приймає кошти, згідно ж цієї стітті…Пишуть відмову у зарахування на підставі статті 15 ЗУ", - повідомив клієнт "ПриватБанк".

"ПриватБанк" надав клієнтові стандартну відповідь та повідомив, що потрібно робити для перерахування коштів. Для перерахування коштів на рахунках "ПриватБанк", необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

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