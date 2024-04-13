Клиент "ПриватБанк" рассказал, что банк по собственной инициативе прекратил деловые отношения с ФЛП, а теперь не возвращает деньги.

Каждый банк имел право устанавливать свои лимиты по переводу денег с карты на карту. Если же брать законодательство, то до 5 тыс. грн. можно перечислять суммы без идентификации, а контролю подлежат денежные операции от 400 тыс. грн. Иногда бывают случаи, когда банк блокирует карты украинцев.

О таком случае рассказал клиент "ПриватБанка" на сайте Минфин.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что банк по собственной инициативе прекратил деловые отношения с ФЛП без объяснения или запроса подтверждения операций. ПриватБанк предложил перевести остаток средств на счет в другом банке, но с этим возникли проблемы.

"В заявлении на перечисление мною было указано, что я прошу в назначении платежа указать: перевод личных средств согласно заявлению. Однако банк не указал в назначении: Возврат согласно ст 15 ЗУ… Прекращение договорных отношений с клиентом (перевод остатка с последующим закрытием счета). Теперь ни один банк не принимает средства, согласно этой статье…Пишут отказ в зачислении на основании статьи 15 ЗУ", - сообщил клиент "ПриватБанк".

ПриватБанк предоставил клиенту стандартный ответ и сообщил, что нужно делать для перечисления средств. Для перечисления средств на счетах "ПриватБанк" необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

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