Дівчина була приголомшена, коли її друга половинка зробила їй пропозицію після 8 років спільного життя.

Дівчина подумує відхилити пропозицію свого хлопця через кільце з діамантом.

На порталі weddingshaming користувач поділився публікацією, в якій невідома жінка показала фотографію своєї руки з маленьким обручкою.

«Ми були разом 8 років і говорили про весілля 3 роки. Це кільце, яке він накопичив, щоб купити мені... Я буду лицеміром і меркантильною, якщо скажу йому, що мені не потрібне це маленьке кільце? ».

Читачі розділилися між думкою про те, що розмір серця чоловіка набагато важливіший за розмір діаманта, і думкою, що відсутність у нього зусиль свідчить про його потенціал як чоловіка.

Багато хто був стурбований тим, що чоловік «накопичував» на покупку кільця такого розміру, звертаючи увагу на те, що йому не варто турбуватися про весілля.

Одна людина додала: «Хоча я гадки не маю, скільки це коштує, воно не схоже на кільце, на яке треба збирати. Вони говорять про шлюб вже 3 роки, але чи ходили вони по магазинах у пошуках обручок? »

Інші користувачі вважали, що замість того, щоб відразу відкидати пропозицію чоловіка, дівчині слід м'яко дати йому зрозуміти, що кільце не в її стилі , і обом слід відвідати ювеліра, щоб знайти те, що їй сподобається.

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