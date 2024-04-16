Девушка была ошеломлена, когда ее вторая половинка сделала ей предложение после 8 лет совместной жизни.

Девушка подумывает отклонить предложение своего парня из-за размера кольца с бриллиантом.

В на портале weddingshaming пользователь поделился публикацией, в которой неизвестная женщина показала фотографию своей руки с маленьким обручальным кольцом.

«Мы были вместе 8 лет и говорили о свадьбе 3 года. Это кольцо, которое он накопил, чтобы купить мне... Я буду лицемером и меркантильной, если скажу ему, что мне не нужно это маленькое кольцо?».

Читатели разделились между мнением о том, что размер сердца мужчины гораздо важнее размера бриллианта, и мнением, что отсутствие у него усилий свидетельствует о его потенциале как мужа.

Многие были обеспокоены тем, что мужчина «накопил» на покупку кольца такого размера, обращая внимание на то, что ему не стоит беспокоиться о свадьбе.

Один человек добавил: «Хотя я понятия не имею, сколько это стоит, оно не похоже на кольцо, на которое нужно копить. Они говорят о браке уже 3 года, но ходили ли они по магазинам в поисках обручальных колец? »

Другие пользователи посчитали, что вместо того, чтобы сразу отвергать предложение мужчины, девушке следует мягко дать ему понять, что кольцо не в ее стиле, и обоим следует посетить ювелира, чтобы найти то, что ей понравится.

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