Травневий гороскоп на 2024 рік наповнений кількома поворотами: Плутон знаходиться в ретроградному положенні, а Юпітер входить на територію Близнюків.

Гороскоп на травень 2024 року для всіх знаків Зодіаку, дізнайтеся, що вам приготував Всесвіт у цей період.

Юпітер зазвичай приносить із собою удачу, тому Близнюки можуть розраховувати на деякі можливості, які з'являться на вашому шляху протягом усього наступного року.

Гороскопи на травень 2024 року за знаками Зодіаку:

Овен (21 березня - 20 квітня)

Ваша правляча планета Марс весь місяць проходить через ваш знак. Це має дати вам величезний заряд енергії. Особисті зміни, розпочаті 3-го числа, матимуть добрі шанси на успіх. Людям подобається те, що ви кажете 5 і 6 числа.

Телець (21 квітня – 20 травня)

1-е число - не найкращий день для гри в більшості. Попередні дії можуть принести поточні нагороди 13 числа. Чекайте на несподіванки 18-го числа.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Не будьте одержимі ідеями 17-го числа. Сон може допомогти вам вирішити кар'єрну проблему 27 числа. 31 числа ваша інтуїція надзвичайно висока.

Рак (21 червня – 22 липня)

8-е число може початися несподівано, але опівдні справи підуть на вашу думку. 12 числа вам майже гарантований казковий День матері. Для досягнення найкращих результатів оберіть рутинний проект на 20 число.

Лев (23 липня – 22 серпня)



Чекайте на несподіванки 13-го числа. Ідеї, які можуть допомогти вам у подальшій кар'єрі, стануть вашими 18 числа. Якщо ви хочете по-справжньому добре провести час, вирушайте у подорож з друзями 19 числа.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Вам не вдасться використати слова для маніпулювання 17 числа. Люди набагато схильніші прислухатися до того, що ви говорите 18-го числа. Подорож зі своєю другою половинкою може бути дуже приємною 27-го числа.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Гроші можуть прийти до вас від чогось, що ви зробили минулого 13-го числа. Якщо ви купите його 18 числа, ви, швидше за все, заплатите занадто багато. Подорож у нове місце 25-го числа може виявитися досить цікавою.

Скорпіон (23 жовтня – 22 листопада)

1-е число - не найкращий день для дискусій зі своєю другою половинкою. Ідея, що глибоко укорінилася, може допомогти вам поліпшити своє трудове життя 3-го числа. 21 і 22 числа все піде на вашу думку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ймовірно, 18 числа у вас виникне ідея покращити свій робочий простір. Людям цікаво, що ви скажете 23 та 24 числа. Інтуїція у вас висока 27 числа.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Ваша креативність дуже сильна 7-го числа; лист особливо кращий. Ви напевно хочете повеселитися 13-го числа. 27-го числа ви можете отримати звістку від старого друга.

Водолій (20 січня – 19 лютого)

Прихована мотивація може вийти назовні 13 числа. Творчість по-справжньому розквітне для вас 18 числа. 31 числа у вас дуже сильна інтуїція.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Людям подобається те, що ви кажете 3-го числа. У вас є надприродна здатність бачити приховані мотиви людей 19 числа. Творчість величезна вам приблизно 23-го числа.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.