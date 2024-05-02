Майский гороскоп на 2024 год наполнен несколькими поворотами: Плутон находится в ретроградном положении, а Юпитер входит на территорию Близнецов.

Гороскоп на май 2024 года для всех знаков Зодиака, узнайте, что вам приготовила Вселенная в этот период.

Юпитер обычно приносит с собой удачу, поэтому Близнецы могут рассчитывать на некоторые возможности, которые появятся на вашем пути в течение всего предстоящего года.

Гороскопы на май 2024 года по знакам Зодиака:

Овен (21 марта – 20 апреля)

Ваша правящая планета Марс весь месяц проходит через ваш знак. Это должно дать вам большой заряд энергии. Личные изменения, начатые 3-го числа, будут иметь хорошие шансы на успех. Людям нравится то, что вы говорите 5 и 6 числа.

Телец (21 апреля – 20 мая)

1-е число – не лучший день для игры в большинстве. Прошлые действия могут принести текущие награды 13-го числа. Ожидайте неожиданностей 18-го числа.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Не будьте одержимы идеями 17-го числа. Сон может помочь вам решить карьерную проблему 27-го числа. 31-го числа ваша интуиция чрезвычайно высока.

Рак (21 июня – 22 июля)

8-е число может начаться неожиданно, но к полудню дела пойдут по-вашему. 12-го числа вам почти гарантирован сказочный День матери. Для достижения наилучших результатов выберите рутинный проект на 20-е число.

Лев (23 июля – 22 августа)

Ожидайте неожиданностей 13-го числа. Идеи, которые могут помочь вам в дальнейшей карьере, станут вашими 18-го числа. Если вы хотите по-настоящему хорошо провести время, отправляйтесь в путешествие с друзьями 19-го числа.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Вам не удастся использовать слова для манипулирования 17-го числа. Люди гораздо более склонны прислушиваться к тому, что вы говорите 18-го числа. Путешествие со своей второй половинкой может быть весьма приятным 27-го числа.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Деньги могут прийти к вам от чего-то, что вы сделали в прошлом 13-го числа. Если вы купите его 18-го числа, вы, скорее всего, заплатите слишком много. Путешествие в новое место 25-го числа может оказаться весьма увлекательным.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

1-е число — не лучший день для дискуссий со своей второй половинкой. Глубоко укоренившаяся идея может помочь вам улучшить свою трудовую жизнь 3-го числа. 21 и 22 числа все пойдет по-вашему.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вероятно, 18-го числа у вас возникнет идея улучшить свое рабочее пространство. Людям интересно, что вы скажете 23 и 24 числа. Интуиция у вас высока 27-го числа.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Ваша креативность очень сильна 7-го числа; письмо особенно предпочтительнее. Вы определенно хотите повеселиться 13-го числа. 27-го числа вы можете получить известие от старого друга.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Скрытая мотивация может выйти наружу 13-го числа. Творчество по-настоящему расцветет для вас 18-го числа. 31-го числа у вас очень сильна интуиция.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Людям нравится то, что вы говорите 3-го числа. У вас есть сверхъестественная способность видеть скрытые мотивы людей 19-го числа. Творчество огромно для вас примерно 23-го числа.

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