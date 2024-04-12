Щоб не пошкодити кросівки і зберегти їхній вигляд, потрібно знати, як правильно сушити їх в сушарці.

Сушити кросівки в сушарці – звичайна практика, але насправді це може завдати великої шкоди вашому взуттю. Тож ми навчимо вас, як правильно сушити кросівки в сушарці, щоб вони прослужили довше.

Спочатку перевірте етикетку

Перш ніж почати сушити кросівки в сушарці, ще раз перевірте етикетку на своєму взутті, щоб переконатися, що ви можете його висушити. Як правило, ви ніколи не повинні сушити тваринні тканини, наприклад шкіру. Вам також слід уникати сушіння взуття, у якому багато пластику або клею, оскільки воно часто плавиться під впливом температури машини. Полотняні та тканинні черевики зазвичай підходять.

Спочатку висушіть на повітрі, якщо можете

Як було зазначено вище, якщо ви будете довго сушити кросівки в сушарці може пошкодити її. Якщо є можливість, спробуйте якомога більше сушити взуття на повітрі. Це значно скоротить час, протягом якого ви залишаєте взуття в машині, щоб воно висохло, зменшуючи ймовірність того, що взуття буде пошкоджено.

Зв’яжіть шнурки разом

А тепер про хитрість: чи знаєте ви, що кидати взуття в сушильну машину й давати їй битися об стінки машини насправді дуже шкідливо для вашої сушильної машини? Це може вивести вашу сушильну машину з ладу, а ми всі знаємо, що її замінити дорого.

Щоб не пошкодити взуття чи сушильну машину, зав’яжіть вузол у верхній частині шнурків, щоб з’єднати взуття. Потім зав’яжіть шнурки в дверцята сушарки так, щоб вузол був зовні, а взуття всередині. Це дозволить запобігти заплутуванню шнурків і пошкодженню взуття під час віджиму.

Увімкніть сушильну машину на найнижчий рівень нагріву

Якщо у вашій сушильній машині є режим «сушіння на повітрі», увімкніть його. Якщо ні, просто виберіть найнижчий доступний рівень (зазвичай це називається «Делікатне» або просто «Низьке»). Це допоможе зменшити пошкодження ваших кросівок.

Через 20 хвилин перевірте взуття

Якщо ви подумали, що вам вдалося висушити кросівки в сушарці, але насправді вони не висохли повністю через 20 хвилин, покладіть їх назад і запустіть сушильну машину ще на п’ять хвилин, а потім перевірте їх знову. Повторіть за потреби. Знову ж таки, якщо ви можете зняти кросівки в цей час і дати їм висохнути на повітрі протягом решти часу, зробіть це зараз.

Вийміть їх із сушарки

Можливо, вам доведеться трохи змінити форму кросівок, залежно від матеріалу, з якого вони зроблені, і від того, як довго ви їх сушили. Після невеликих маніпуляцій ваше взуття виглядатиме як нове!

Джерело: thespruce

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