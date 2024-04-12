Чтобы не повредить кроссовки и сохранить их облик, нужно знать, как правильно сушить их в сушилке.

Сушить кроссовки в сушилке – обычная практика, но на самом деле это может нанести большой вред вашей обуви. Мы научим вас, как правильно сушить кроссовки в сушилке, чтобы они прослужили дольше.

Сначала проверьте этикетку

Прежде чем начать сушить кроссовки в сушилке, еще раз проверьте этикетку на своей обуви, чтобы убедиться, что вы можете ее высушить. Как правило, вы никогда не должны сушить животные ткани, например кожу. Вам также следует избегать сушки обуви, в которой много пластика или клея, поскольку она часто плавится под влиянием температуры машины. Полотняные и тканевые ботинки обычно подходят.

Сначала высушите на воздухе, если можете

Как было сказано выше, если вы будете долго сушить кроссовки в сушилке может повредить ее. Если есть возможность, попробуйте больше сушить обувь на воздухе. Это значительно сократит время, в течение которого вы оставляете обувь в машине, чтобы она высохла, уменьшая вероятность того, что обувь будет повреждена.

Свяжите шнурки вместе

А теперь о хитрости: знаете ли вы, что бросать обувь в сушильную машину и давать ей биться о стенки машины действительно очень вредно для вашей сушильной машины? Это может вывести вашу сушильную машину из строя, а мы все знаем, что ее заменить дорого.

Чтобы не повредить обувь или сушильную машину, завяжите узел в верхней части шнурков, чтобы соединить обувь. Затем завяжите шнурки в дверцу сушилки так, чтобы узел был снаружи, а обувь внутри. Это позволит предотвратить запутывание шнурков и повреждение обуви во время отжима.

Включите сушильную машину на самый низкий уровень нагрева.

Если в вашей сушильной машине есть режим сушки на воздухе, включите его. Если нет, просто выберите самый низкий доступный уровень (обычно это называется «Нежное» или просто «Низкое»). Это поможет уменьшить повреждение ваших кроссовок.

Через 20 минут проверьте обувь

Если вы подумали, что вам удалось высушить кроссовки в сушилке, но на самом деле они не высохли полностью через 20 минут, положите их обратно и запустите машину еще на пять минут, а затем проверьте их снова. Повторите при необходимости. Опять же, если вы можете снять кроссовки в это время и дать им высохнуть на воздухе в остальное время, сделайте это сейчас.

Выньте их из сушилки

Возможно, вам придется немного изменить форму кроссовок в зависимости от материала, из которого они сделаны, и от того, как долго вы их сушили. После небольших манипуляций ваша обувь будет выглядеть как новая!

Источник: thespruce

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