Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію №10449 - за проголосували 283 народні депутати, проти 1, утримались 49.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. За виступили 283 нардепи. Перед цим із законопроекту виключили норму про демобілізацію: як про це просив головнокомандувач Сирський.

Основні положення нового закону про мобілізацію:

Обмежено придатні повинні повторно прийти ВЛК Ті, хто отримав ІІ – ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Українці за кордоном мають протягом 60 днів оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Обмеження права керування авто для тих, хто ухиляється від військової служби.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація.

Тепер, коли законопроект ухвалено в другому читанні (в цілому), згідно з регламентом і Конституцією, документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.

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