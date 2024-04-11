Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации №10449 - за проголосовали 283 народных депутата, против 1, воздержались 49.

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации во втором чтении. За выступили 283 нардепа. Перед этим из законопроекта исключили норму о демобилизации: как об этом просил главнокомандующий Сырский.

Основные положения нового закона о мобилизации:

Ограниченно пригодные должны повторно прийти ВЛК Те, кто получил ІІ – ІІІ группу инвалидности после 24 февраля 2022 г. (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Украинцы за границей в течение 60 дней должны обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Ограничение права вождения для тех, кто уклоняется от военной службы.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию.

Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ.

ТЦК получит данные МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют по каждой области, определит местная администрация.

Теперь, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в силу.

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