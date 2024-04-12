Ваш гороскоп карт Таро на 12 квітня тут, щоб допомогти вам відпустити минуле, прийняти важливе рішення або дізнатися, чи складуться відносини чи ні.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 12 квітня.

Ось що на вас чекає залежно від вашого знаку зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Закохані.

Завжди буде частина вас, котра любить людину. Ви колись жили разом, але настає момент, коли минуле потрібно залишити в минулому.

Щоб бути справедливим стосовно себе та свого майбутнього, настав час залишити спогади і перейти до відносин, які роблять вас щасливими, а не згадувати ті, які вас засмучують.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Справедливість

Іноді щось здається вам несправедливим, але завжди є більшим планом для вашого життя.

Щодня вчить тебе бути сильнішими і витривалішими. Мудрість, яку ви знайдете в труднощах, майже завжди перевершує те, що ви отримуєте на легшому шляху.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Зірка.

Щодня дає можливість досліджувати свій духовний бік. Все залежить від того, скільки часу та енергії ви хочете присвятити мистецтву дослідження душі.

Сьогодні усвідомте, як Всесвіт спілкується з вами, і використовуйте цей час, щоб цілеспрямовано зайнятися своїм духовним зростанням.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Імператриця.

Довіряйте своєму серцю. У світі, де люди не схильні бути добрими, постарайтеся бути тією людиною, яка виявляє м'якість та співчуття. У вас добре серце, і вашим друзям завжди приємно знати, що ви поруч із ними, коли це необхідно.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Сонце.

Завжди є щось хороше, навіть у важкий день. Ви можете вибирати, як реагувати на стресові ситуації.

Навіть коли ситуація виходить з-під контролю, ви можете налаштуватися на себе та внести невеликі корективи, які покращать вашу світогляд та загальний результат вашого дня.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Диявол

Сьогодні ви можете легко повернутися до старих токсичних моделей поведінки. Легко забути, що ти змінився, особливо коли ти втомився та самотній.

Не заповнюйте день другорядними справами. Ви переросли таку поведінку. Виберіть велику дорогу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Місяць.

Ніхто не бреше, але іноді людина зі страху може сказати неправду. Вони можуть боятися відкритися, тому звинувачуючи людину в її нечесності, постарайтеся також знайти причину.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дурень

Настав час відпустити минуле і рухатися далі життям. Деякі речі досі залишаються у вашій далекій пам'яті, але в міру того, як ви створюєте нові враження, вони замінять старі. Незабаром ви забудете те, без чого ніколи не могли собі уявити своє життя.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колісниця.

Сходження на вершину кар'єрних сходів – дорога самотня. Але у вас є все, що вам потрібно, щоб дістатися туди. Не чекайте на допомогу або те, що все буде легко. Ваша історія успіху буде такою ж, як і багато інших – наполеглива праця та наполегливість.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Світ

Коли ви відчуєте, що успіх відвернувся, пам'ятайте, що за поганим днем ​​стоїть хороший. Одна невдала смуга допоможе вам ще більше оцінити таку хорошу.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Імператор.

Так легко вступити з кимось у суперечку про політику. Замість того, щоб сперечатися про те, хто має рацію, а хто ні, використовуйте цей день для пошуку точок дотику. Шукайте ті області, в яких ви погоджуєтесь, і будуйте на цьому свої стосунки.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ви лідер, і хоча вам не часто здається, що вам є що дати іншим; вони захоплюються тим, як можна досягти успіху за допомогою простих кроків, і заохочують інших щодня намагатися щосили.

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