Ваш гороскоп карт Таро на 12 апреля здесь, чтобы помочь вам отпустить прошлое, принять важное решение или узнать, сложатся ли отношения или нет.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 12 апреля.

Вот что вас ждет в зависимости от вашего знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Влюбленные.

Всегда будет часть вас, которая любит человека. Вы когда-то жили вместе, но наступает момент, когда прошлое необходимо оставить в прошлом.

Чтобы быть справедливым по отношению к себе и своему будущему, пришло время оставить воспоминания и перейти к отношениям, которые делают вас счастливыми, а не вспоминать те, которые вас огорчают.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Справедливость

Иногда что-то кажется вам несправедливым, но всегда есть более великий план для вашей жизни.

Каждый день учит тебя быть сильнее и выносливее. Мудрость, которую вы обретаете в трудностях, почти всегда превосходит то, что вы получаете на более легком пути.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Звезда.

Каждый день дает возможность исследовать свою духовную сторону. Все зависит от того, сколько времени и энергии вы хотите посвятить искусству исследования души.

Сегодня осознайте, как Вселенная общается с вами, и используйте это время, чтобы целенаправленно заняться своим духовным ростом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Императрица.

Доверяйте своему сердцу. В мире, где люди не склонны быть добрыми, постарайтесь быть тем человеком, который проявляет мягкость и сострадание. У вас доброе сердце, и вашим друзьям всегда приятно знать, что вы рядом с ними, когда это необходимо.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Солнце.

Всегда есть что-то хорошее, даже в трудный день. Вы можете выбирать, как реагировать на стрессовые ситуации.

Даже когда ситуация выходит из-под контроля, вы можете настроиться на себя и внести небольшие коррективы, которые улучшат ваше мировоззрение и общий результат вашего дня.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Дьявол

Сегодня вы можете легко вернуться к старым токсичным моделям поведения. Легко забыть, что ты изменился, особенно когда ты устал и одинок.

Не заполняйте день второстепенными делами. Вы переросли такое поведение. Выберите большую дорогу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Луна.

Никто не лжёт, но иногда человек из страха может сказать неправду. Они могут бояться открыться, поэтому, обвиняя человека в его нечестности, постарайтесь также найти причину.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Пришло время отпустить прошлое и двигаться дальше по жизни. Некоторые вещи все еще остаются в вашей далекой памяти, но по мере того, как вы создаете новые впечатления, они заменят старые. Вскоре вы забудете то, без чего никогда не могли себе представить свою жизнь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесница.

Восхождение на вершину карьерной лестницы – дорога одинокая. Но у вас есть все, что вам нужно, чтобы добраться туда. Не ждите помощи или того, что все будет легко. Ваша история успеха будет такой же, как и многие другие – упорный труд и настойчивость.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Мир

Когда вы почувствуете, что удача отвернулась, помните, что за плохим днем ​​стоит хороший. Одна неудачная полоса поможет вам еще больше оценить последующую хорошую.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император.

Так легко вступить с кем-то в спор о политике. Вместо того, чтобы спорить о том, кто прав, а кто нет, используйте этот день для поиска точек соприкосновения. Ищите те области, в которых вы согласны, и стройте на этом свои отношения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Вы лидер, и хотя вам нечасто кажется, что вам есть что дать другим; они восхищаются тем, как можно добиться успеха с помощью простых шагов, и поощряют других каждый день стараться изо всех сил.

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