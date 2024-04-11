Зокрема, «прильот» стався на Київщині, пише Politeka.net.

Мер міста Українка, неподалік якої сталося влучання, Олександр Туренко закликав закрити щільно вікна.

«Прошу всіх щільно зачинити вікна в своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння! Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне», - підкреслив Туренко.

Зазначимо, внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях, повідомили в компанії.

Як повідомляли в Повітряних силах ЗС України, у ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей.

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