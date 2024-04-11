В частности, «прилет» произошел в Киевской области, пишет Politeka.net.

Мэр города Украинка, неподалеку от которой произошло попадание, Александр Туренко призвал закрыть плотно окна.

«Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения! Зарядите все устройства, произведите максимальные запасы воды! Оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно. Есть все необходимое», – подчеркнул Туренко.

Отметим, в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях, сообщили в компании.

Как сообщали в Воздушных силах ВС Украины, в ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей.

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