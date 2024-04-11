Українські малі підприємства почали висловлювати незадоволення щодо закриття своїх рахунків у державній фінансовій установі "ПриватБанк" без пояснень. У відповідь, представники банку заявляють, що всім, хто був відхилено у обслуговуванні, буде надіслано офіційний відгук. Про це йдеться на порталі Minfin.

Як йдеться у скарзі одного з клієнтів, перед блокуванням його рахунку "ПриватБанк" попросив у нього надати документи про підтвердження доходів. Підприємець скинув банку декларацію з податкової. Після цього "ПриватБанк" без пояснень та причини заблокував його банківський рахунок.

"Чого? Які причини, не зрозуміло. Тупо, щось про ризики написали, ще про якусь фігню стандартну. Це при тому що ФОП працює з 2008 року. Всі податки платяться, кредитів і боргів ні в банку, ні в інших установах немає. Послугами "ПриватБанк" теж користуюсь фіг знає скільки. Але сказали до побачення", - додав клієнт.

Представники держфінустанови "ПриватБанк" відреагували небагатослівною та стандартною відповіддю на скаргу. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт Приватбанку розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що ПриватБанк позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що ПриватБанк без причин закрив рахунки українця, спалахнув скандал.