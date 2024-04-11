Украинские малые предприятия начали выражать недовольство по закрытию своих счетов в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" без объяснений. В ответ представители банка заявляют, что всем, кто был отклонен в обслуживании, будет направлен официальный отклик. Об этом говорится на портале Minfin.

Как говорится в жалобе одного из клиентов, перед блокировкой его счета ПриватБанк попросил у него предоставить документы о подтверждении доходов. Предприниматель сбросил банку декларацию по налоговой. После этого "ПриватБанк" без объяснений и причин заблокировал его банковский счет.

"Чего? Какие причины, не понятно. Тупо, что-то о рисках написали, еще о какой-то фигне стандартной. Это при том что ФЛП работает с 2008 года. Все налоги платятся, кредитов и долгов ни в банке, ни в других учреждениях нет. Услугами "ПриватБанк" тоже пользуюсь фиг знает сколько. Но сказали до свидания", - добавил клиент.

Представители госфинучреждения "ПриватБанк" отреагировали немногословным и стандартным ответом на жалобу. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления ваших средств на счетах вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

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