Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро для знаку зодіаку на 11 квітня.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 квітня.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 11 квітня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що вам може здатися цікавим у цей день, так це те, що він дає вам можливість взяти щось складне у своєму житті та використати його з користю.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута.

Друзі приходять та йдуть. Іноді немає сенсу залишатися у відносинах з іншою людиною.

Можливо, навіть немає сенсу приймати їхні дзвінки. Спочатку відправляти їх на голосову пошту здається неввічливим, але це ваша межа. Не перетинайте його.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Ви вчитеся основам.

Опанування нової навички є важливим кроком на шляху до особистого розвитку.

Ви повинні залишатися конкурентоспроможними та залишатися на вершині своєї гри.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Люди не завжди намагаються щосили ладнати з іншими.

Справді, є такі люди, які шукають способи проникнути вам під шкіру.

Хитрість у тому, щоб не дозволити їм це зробити. Тримайте кнопку, яка вас дратує, коли її натискають, прихованою.

Навіть не натякніть, де його можна знайти.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Читаєш новини та дивуєшся, що взагалі відбувається у світі?!?

Ви не можете завжди залежати від влади, яка діятиме так, як ви вважаєте, що вона повинна.

Ось чому так важливо бути тією людиною, яка є світлом світу, яке бачать інші.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута.

Щось збиває з пантелику? Ви так довго були у конфлікті, зробіть перерву. Цей момент близький.

Ви думали і надто багато думали, але як тільки ви перестали турбуватися, ось воно. Рішення!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Буває час піти у свій особистий простір і трохи відпочити, але зараз, можливо, не вдалий час.

Є люди, яким ви потрібні і яким важливо, що ви кажете. З'явитися. Ваша присутність важлива.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута.

Намагайтеся не турбуватися про речі, які ви не можете контролювати.

На добу не так багато годин. Навіщо витрачати те, на що у вас обмежений час, на речі, які не матимуть значення ні сьогодні, ні завтра.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила перевернута.

Ви можете думати, що зараз вам потрібно бути найсильнішим у своїй сім'ї, але бувають моменти, коли вам потрібен хтось, хто буде сильним замість вас.

Нехай хтось інший візьме на себе ініціативу прямо зараз. Подбайте про себе. Відпочинок.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Повішений, перевернута.

Ваше терпіння якийсь час допомагало, але тепер ваша черга змінити ситуацію на краще.

Ви робили речі так, як усі інші.

Але тепер вам потрібно робити те, що має для вас сенс.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Фінанси — не найсильніша риса кожної людини, тому якщо ви влізли в невеликі борги, не лайте себе через це. Бути ініціативним. Намагайтеся зробити все можливе, щоб відплатити за це.

Якщо ви не знаєте, з чого почати краще керувати своїми грошима, все, що вам потрібно зробити, це попросити когось за порадою, наприклад, консультанта з боргів або фахівця з фінансового планування. Ось навіщо вони тут.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператриця

Ваша інтуїція може вести вас туди, де розум не розуміє шляху.

Почніть невеликий ранковий порядок дня, дозволивши собі зустріти день у медитації чи молитві.

Ви знайдете розуміння і ясність розуму, щоб почати день.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Робіть те, що, як ви знаєте, має для вас сенс. Завжди знайдуться скептики чи люди, які критикують ваш вибір.

Суть у тому, що вони не несуть відповідальності за ваше життя.

Отже, останнє слово у тому, як ви хочете жити, залишається за вами.

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