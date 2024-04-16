Хоча астрологія не може розкрити все, що з вами станеться, є певні моменти, які об'єктивно підходять для найуспішніших знаків зодіаку.

Ваш знак зодіаку описує ваші основні риси особистості, і ні для кого не секрет, що удачливість людини чи ні багато в чому залежить від того, як вона підходить до труднощів та розпізнає можливості.

Найудачливіші знаки зодіаку: від найудачливішого до найменш щасливого:

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрілець за замовчуванням стоїть першим у цьому списку. Його правляча планета - Юпітер, який завжди асоціювався з успіхом, щедрістю та достатком. Для Стрільця саме життя - це багате полотно безцінних вражень та пригод.

Стрілець сам наживає собі удачу, просто будучи найоптимістичнішим знаком зодіаку. Вони бачать корисну сторону майже у всьому, що відбувається.

2. Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козеріг, можливо, не перший знак, який спадає на думку, коли ви думаєте про «щасливі випадковості», але Козеріг прагне успіху, незалежно від того, скільки часу це займе. Це дуже вдала риса.

Рішучість Козерогів взяти на себе відповідальність за свою долю з безжальною ефективністю дає їм можливість створити стільки власного успіху, скільки їм потрібно.

3. Лев (23 липня – 22 серпня)

Усі люблять Лев! Впевненість у собі – ключовий інгредієнт для створення життя, повного успіху. Лев приваблює всі види позитивної енергії від інших просто тому, що вони цього очікують.

Їм зручно розповідати аудиторії, що саме їм потрібно, а їхня презентація настільки захоплююча, що люди зазвичай раді дати їм те, про що вони просять.

4. Телець (20 квітня – 20 травня)

Тільця тягне до багатства, краси та комфорту. Їхнє природне почуття цінності та вимогливість до безпеки роблять їх проникливими інвесторами, і не тільки коли справа стосується матеріального багатства.

Почуття території Тельця включає якісних людей та ідеї, а також прекрасні предмети. Невезіння з їхньої території просто неприпустимо.

5. Риби (19 лютого – 20 березня)

Коли люди ще не відкрили жодної планети за Сатурном, Юпітер також був правлячою планетою Риб. Нептун займає цю позицію і в наші дні, але багато старих асоціацій все ще актуальні.

Найбільший талант Риб - це емпатія: здатність розуміти інших людей на глибокому, емоційному рівні. Вони, як правило, знають, що потрібно іншим, і швидко приходять на допомогу, що приносить їм широкий спектр корисних зв'язків у соціальних та професійних мережах.

6. Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Головною турботою Терезів є справедливість і баланс, а не успіх. Насправді, якщо Терезам занадто довго щастить, вони почнуть шукати негативну сторону, яка, як вони знають, має прийти.

Терези в жодному разі не циніки, але вони схильні гостро усвідомлювати, що у всього хорошого є зворотний бік (і навпаки). На щастя, Терези можуть використовувати навички ведення переговорів, щоб збільшити свої шанси уникнути цього недоліку якомога довше.

7. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолій розумний та інтелектуальний, але водночас ексцентричний і часто оточений силами хаосу та змін. Іноді ці зміни приносять приємні сюрпризи та удачу. Найчастіше вони створюють незручне безладдя.

Водолій — один із найгнучкіших знаків, і він вміє знаходити перспективні можливості навіть у найгірших ситуаціях. Їхній успіх визначається їх здатністю довести справу до кінця і реалізувати ці можливості.

8. Овен (21 березня – 19 квітня)

Овен покладається на грубу силу і сповнений рішучості досягти свого, незважаючи на удачу. Це часто працює їм на користь, оскільки вони долають усі перешкоди на своєму шляху. Однак такий підхід має тенденцію наживати багато ворогів.

Ентузіазм Овна гідний захоплення, але успіх зазвичай приходить швидше і частіше, якщо вони зможуть приборкати його та навчитися отримувати те, що хочуть, не перетворюючи все на змагання.

9. Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки, один із найбільш товариських знаків, вміють справляти враження на людей і є командними гравцями. Найбільша проблема Близнюків проявляється, коли їм доводиться діяти поодинці; вони не можуть довго функціонувати наодинці. Їм потрібні відгуки, думки та схвалення з боку інших.

Успіх Близнюків залежить від успіху інших людей, і для мене це невдача.

10. Діва (23 серпня – 22 вересня)

Справа не в тому, що Діва приваблює невдачу. Діва просто не вірить у удачу. Діви довіряють спискам, базам даних та дослідженням, і незалежно від того, чи трапляється щось хороше чи погане, вони починають шукати закономірності. Це не обов'язково погано, але удачу неможливо відтворити у лабораторії.

Діви схильні настільки захоплюватися логікою, що не зважають на нову інформацію, яка не відповідає їх теорії, через що вони втрачають безліч несподіваних можливостей.

11. Рак (21 червня – 22 липня)

Якщо успіх залежить від відношення, Рак не робить собі ніякої користі. Цей знак схильний до оборонної, пасивно-агресивної та вічної образи. Звичайно, Раки мають і свої приємні сторони, але, оскільки вони від природи сором'язливі і захищають, до цієї їх частини важко достукатися.

Якщо ви хочете збільшити свій успіх, вам доведеться вийти з дому і піти на певний ризик, а бідному Раку доводиться з цим нелегко.

12. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Правляча планета Скорпіона – Плутон. Оскільки ця планета пов'язана з трагедіями і життєвими уроками, що травмують, Скорпіон, природно, займає останнє місце в цьому списку.

Але чи справді Скорпіони найнещасливіші люди зодіаку, чи вони, як Плутон, насправді процвітають у драмах і випробуваннях? Можливо, Скорпіон вітає невдачу? (І якщо так, то чи є їхнє невдачу насправді удачею? Скорпіон — це нескінченний парадокс!)

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