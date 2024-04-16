Хотя астрология не может раскрыть все, что с вами произойдет, есть определенные моменты, которые объективно подходят для самых удачливых знаков зодиака.

Ваш знак зодиака описывает ваши основные черты личности, и ни для кого не секрет, что удачливость человека или нет во многом зависит от того, как он подходит к трудностям и распознает возможности.

Самые удачливые знаки зодиака: от самого удачливого к наименее удачливому:

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец по умолчанию стоит первым в этом списке. Его правящая планета — Юпитер , который всегда ассоциировался с удачей, щедростью и изобилием. Для Стрельца сама жизнь — это богатое полотно бесценных впечатлений и приключений.

Стрелец сам наживает себе удачу, просто будучи самым оптимистичным знаком зодиака . Они видят полезную сторону почти во всем, что происходит.

2. Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог, возможно, не первый знак, который приходит на ум, когда вы думаете об «счастливых случайностях», но Козерог стремится к успеху, независимо от того, сколько времени это займет. Это очень удачная черта.

Решимость Козерогов взять на себя ответственность за свою судьбу с безжалостной эффективностью дает им возможность создать столько собственной удачи, сколько им нужно.

3. Лев (23 июля – 22 августа)

Все любят Лев! Уверенность в себе — ключевой ингредиент для создания жизни, полной удачи. Лев привлекает все виды положительной энергии от других людей просто потому, что они этого ожидают.

Им удобно рассказывать аудитории, что именно им нужно, а их презентация настолько увлекательна, что люди обычно рады дать им то, о чем они просят.

4. Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельца тянет к богатству, красоте и комфорту. Их природное чувство ценности и требовательность к безопасности делают их проницательными инвесторами, и не только когда дело касается материального богатства.

Чувство территории Тельца включает в себя качественных людей и идеи, а также прекрасные предметы. Невезение на их территории просто недопустимо.

5. Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Когда люди еще не открыли ни одной планеты за Сатурном , Юпитер также был правящей планетой Рыб. Нептун занимает эту позицию и в наши дни, но многие старые ассоциации все еще актуальны.

Величайший талант Рыб — это эмпатия : способность понимать других людей на глубоком, эмоциональном уровне. Они, как правило, знают, что нужно другим, и быстро приходят на помощь, что приносит им широкий спектр полезных связей в социальных и профессиональных сетях.

6. Весы (23 сентября – 22 октября)

Главной заботой Весов является справедливость и баланс, а не удача. На самом деле, если Весам слишком долго везет, они начнут искать негативную сторону, которая, как они знают, должна прийти.

Весы ни в коем случае не циники, но они склонны остро осознавать, что у всего хорошего есть обратная сторона (и наоборот). К счастью, Весы могут использовать навыки ведения переговоров, чтобы увеличить свои шансы избежать этого недостатка как можно дольше.

7. Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей умен и интеллектуален, но в то же время эксцентричен и часто окружен силами хаоса и перемен. Иногда эти перемены приносят приятные сюрпризы и удачу. Чаще всего они создают неудобный беспорядок.

Водолей — один из самых гибких знаков , и он умеет находить многообещающие возможности даже в самых худших ситуациях. Их удача определяется их способностью довести дело до конца и реализовать эти возможности.

8. Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен полагается на грубую силу и полон решимости добиться своего, несмотря на удачу. Это часто работает им на пользу, поскольку они преодолевают все препятствия на своем пути. Однако такой подход также имеет тенденцию наживать много врагов.

Энтузиазм Овна достоин восхищения, но успех обычно приходит быстрее и чаще, если они смогут обуздать его и научиться получать то, что хотят, не превращая все в соревнование.

9. Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы, один из самых общительных знаков, умеют производить впечатление на людей и являются командными игроками. Самая большая проблема Близнецов проявляется, когда им приходится действовать в одиночку; они просто не могут долго функционировать в одиночестве. Им нужны отзывы, мнения и одобрение со стороны других.

Удача Близнецов зависит от удачи других людей, и для меня это невезение.

10. Дева (23 августа – 22 сентября)

Дело не в том, что Дева привлекает неудачу. Дева просто не верит в удачу. Девы доверяют спискам, базам данных и исследованиям, и независимо от того, случается ли что-то хорошее или плохое, они начинают искать закономерности. Это не обязательно плохо, но удачу невозможно воспроизвести в лаборатории.

Девы склонны настолько увлекаться логикой, что упускают из виду новую информацию, которая не соответствует их теории, из-за чего они упускают множество неожиданных возможностей.

11. Рак (21 июня – 22 июля)

Если удача зависит от отношения, Рак не делает себе никакой пользы. Этот знак склонен к оборонительной, пассивно-агрессивной и вечной обиде. Конечно, у Раков есть и свои приятные стороны, но, поскольку они от природы застенчивы и защищают, до этой их части трудно достучаться.

Если вы хотите увеличить свою удачу, вам придется выйти из дома и пойти на определенный риск, а бедному Раку приходится с этим нелегко.

12. Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Правящая планета Скорпиона – Плутон. Поскольку эта планета связана с трагедиями и травмирующими жизненными уроками, Скорпион, естественно, занимает последнее место в этом списке.

Но действительно ли Скорпионы самые невезучие люди зодиака, или они, как Плутон, на самом деле преуспевают в драмах и испытаниях? Может быть, Скорпион приветствует неудачу? (И если да, то является ли их невезение на самом деле удачей? Скорпион — это бесконечный парадокс!)

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