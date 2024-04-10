Комітет рекомендував прийняти законопроєкт у першому читанні та в цілому прийняти посилене покарання для порушників.

8 квітня Комітет Верховної Ради, що займається питаннями правопорядку, взяв до розгляду законопроєкт №10379. Цей документ пропонує збільшити відповідальність за порушення військових правил, зокрема для тих, хто змінив місце проживання і не повідомив про це у Територіальний центр комплектування (ТЦК).

Комітет рекомендував прийняти законопроєкт у першому читанні та в цілому, вказуючи на значне зростання штрафів за вказане порушення.

Зміни торкнуться статей 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). За нововведеннями, у період воєнного стану розмір штрафу за порушення правил військового обліку зросте і складе від 17 000 до 22 500 гривень, у порівнянні з нинішнім штрафом, що варіюється від 3 400 до 5 100 гривень.

Законопроєкт передбачає, що військовозобов’язані, які не повідомлять про зміну місця проживання в ТЦК, зіткнуться зі штрафом не менше 17 тисяч гривень. Водночас, не буде передбачено покарання за неінформування ТЦК про ті дані, які воно може отримати з державних реєстрів автоматично.

Згідно з пунктом 23 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30 грудня 2022 року №1487, чоловіки військовозобов’язаного віку зобов'язані протягом семи днів після зміни адреси особисто повідомити про це в органи, де вони стоять на військовому обліку.

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