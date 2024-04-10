8 апреля Комитет Верховной Рады, занимающийся вопросами правопорядка, принял к рассмотрению законопроект №10379. Этот документ предлагает увеличить ответственность за нарушение военных правил, в том числе тех, кто сменил место жительства и не сообщил об этом в Территориальный центр комплектования (ТЦК).

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и в целом, указывая на значительный рост штрафов за указанное нарушение.

Изменения коснутся статей 210 ​​и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). По нововведениям, в период военного положения размер штрафа за нарушение правил военного учета вырастет и составит от 17 000 до 22 500 гривен по сравнению с нынешним штрафом, который варьируется от 3 400 до 5 100 гривен.

Законопроект предусматривает, что военнообязанные, которые не сообщат об изменении места жительства в ТЦК, столкнутся со штрафом не менее 17 тысяч гривен. В то же время не будет предусмотрено наказание за неинформирование ТЦК о тех данных, которые оно может получить из государственных реестров автоматически.

Согласно пункту 23 Порядка организации и ведения военного учета, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2022 года №1487, мужчины военнообязанного возраста обязаны в течение семи дней после смены адреса лично сообщить об этом в органы, где они состоят на военном учете.

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