Законопроектом передбачається збільшення штрафу за це порушення до суми від 1700 до 2550 гривень.

Відомо, що деякі автомобілісти ігнорують правила дорожнього руху, не пропускаючи спецтранспорт. За таке порушення передбачено штрафні санкції. Крім того, існують інші види порушень ПДР, які також караються "драконівськими" штрафами.

Серед них – непропускання спеціальних транспортних засобів, включно з автомобілями аварійно-рятувальних служб, медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, що пересуваються з увімкненими спецсигналами. За таке порушення наразі передбачений штраф у розмірі 680 гривень.

Також штрафують за порушення правил дорожнього руху, що включають неправильну зупинку чи стоянку, створення перешкод у русі або загрозу безпеці на дорозі, а також за ігнорування правил руху на смугах для маршрутних транспортних засобів.

Нещодавно було внесено пропозицію посилити відповідальність за неухильне непропускання спецтранспорту. Законопроєкт передбачає збільшення штрафу за це порушення до суми від 1700 до 2550 гривень, а також можливість позбавлення водійських прав на період від 6 місяців до 1 року.

У випадках, коли така поведінка водія могла або спричинила реальну загрозу життю чи здоров'ю людей, штраф зростає до 3400-5100 гривень. При цьому позбавлення права керування транспортним засобом може становити від 5 до 10 років. Отже, непропускання спецтранспорту, наприклад, швидкої допомоги, може обернутися для порушника серйозними фінансовими та юридичними наслідками.

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