Законопроект предусматривает увеличение штрафа за это нарушение до суммы от 1700 до 2550 гривен.

Понятно, что некие автомобилисты игнорируют правила дорожного движения, не пропуская спецтранспорт. За такое нарушение предусмотрены штрафные санкции. Кроме того, существуют другие виды нарушений ПДД, которые также наказываются "драконовскими" штрафами.

Среди них – непропуск специальных транспортных средств, включая автомобили аварийно-спасательных служб, медицинскую помощь, пожарную охрану и полицию, которые передвигаются с включенными спецсигналами. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 680 гривен.

Также штрафуют за нарушение ПДД, включающих неправильную остановку или стоянку, создание препятствий в движении или угрозу безопасности на дороге, а также за игнорирование правил движения на полосах для маршрутных транспортных средств.

Недавно было внесено предложение усилить ответственность за неукоснительное непропускание спецтранспорта. Законопроект предусматривает увеличение штрафа за это нарушение до суммы от 1700 до 2550 гривен, а также возможность лишения водительских прав на период от 6 месяцев до 1 года.

В случаях, когда такое поведение водителя могло или повлекло реальную угрозу жизни или здоровью людей, штраф растет до 3400-5100 гривен. При этом лишение права вождения транспортного средства может составлять от 5 до 10 лет. Следовательно, непропускание спецтранспорта, например, скорой помощи, может обернуться для нарушителя серьезными финансовыми и юридическими последствиями.

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