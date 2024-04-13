Хрумкий салат з редискою – це проста і корисна страва, яку обожнюють мільйони. Для його приготування йдуть, як правило, лічені хвилини, а натомість з’являється чудова нагода поповнити свій організм вітамінами.
Редиска, як відомо, багата вітамінами групи В (В1, B2, B5), ніацином, мінеральними речовинами – калієм, кальцієм, фосфором, натрієм, залізом і магнієм. Всього лише один пучок редиски зможе забезпечити добову норму аскорбінової кислоти, що прискорює одужання, допомагає засвоюватися залізу. Редиска корисна для ясен, зубів, кісток, кровоносних судин. Також у складі редиски є клітковина, ферменти, білки, жири і цукру.
Як приготувати заправку до салату з редискою.
Найпростіший і найпопулярніший рецепт салату з з редискою – це яйцями і зеленню. Також до такого салату додають огірки, зелену цибулю, а заправляють майонезом чи сметаною. Якщо ж салат з редискою, зеленню і огірком, заправляють просто олією.
А от блогерка і авторка кулінарної книги Тетяна Юшина запропонувала спробувати салат з редискою, печерицями і кукурудзою, заправивши його соусом з майонезом, сметаною, гірчецею і спеціями «Прованські трави».
Як приготувати заправку до салату з редискою.
Ще один вариіант заправки до салату з редискою – олія з гірчицею.
«Теж смачно виходить, я робила. Також, для пікантності, можна додати часнику», - порекомендувала блогерка на своїй сторінці в Інстаграм.
Як приготувати заправку до салату з редискою.
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