Салатам с редиской можно придать новых удивительных вкусов благодаря не только ингредиентам, но и заправке.

Хрустящий салат с редиской – это простое и полезное блюдо, которое обожают миллионы. Для его приготовления нужны, как правило, считанные минуты, а взамен появляется прекрасная возможность пополнить свой организм витаминами.

Редиска, как известно, богата витаминами группы В (В1, B2, B5), ниацином, минеральными веществами – калием, кальцием, фосфором, натрием, железом и магнием. Всего лишь один пучок редиски сможет обеспечить суточную норму ускоряющей выздоровления аскорбиновой кислоты, помогает усваиваться железу. Редиска полезная для десен, зубов, костей, кровеносных сосудов. Также в составе редиски есть клетчатка, ферменты, белки, жиры и сахара.

Как приготовить заправку к салату с редиской.

Самый простой и популярный рецепт салата с редиской – это яйцами и зеленью. Также в такой салат добавляют огурцы, зеленый лук, а заправляют майонезом или сметаной. Если же салат с редиской, зеленью и огурцом, заправляют просто растительным маслом.

А вот блоггер и автор кулинарной книги Татьяна Юшина предложила попробовать салат с редиской, шампиньонами и кукурузой, заправив его соусом с майонезом, сметаной, горчецей и специями «Прованские травы».

Как приготовить заправку к салату с редиской.

Еще один вариант заправки в салат с редиской – масло с горчицей.

«Тоже вкусно выходит, я делала. Также, для пикантности можно добавить чеснока», - порекомендовала блоггер на своей странице в Инстаграм.

Как приготовить заправку к салату с редиской.

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