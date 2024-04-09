Врожай перців, помідорів та інших овочів опиниться під великою загрозою, якщо під час цього надважливого етапу допуститися помилок.

Мова йде про підготовку розсади до висадки у відкритий грунт, пише Politeka.net. А саме про загартовування розсади.

«У процесі вирощування розсади приходить етап, коли її потрібно перемістити з будинку до теплиці або на вулицю. Він і є досить складний, порівняно з іншими етапами. Чим саме складний? Бо від оцього переходу залежить ваш врожай. Або рослина це пройде легко, або стресане і зупиниться у розвитку», - каже досвідчена госпрдиня і блогерка пані Юлія.

При переміщенні розсади у теплицю господиня радить в першу чергу протягнути під плівкою агроволокно.

«Воно буде захищати від палючого сонця , або конденсату, який капає на рослину і утворюються опіки на листках. Це такі білі плями на листках», - пояснила господиня на своїй сторінці «Hroshi na horodi».

Як правильно посадити розсаду у відкритий грунт.

Також пані Юлія закликає обов’язково провітрювати – щоб теплиця підсихала і зникав конденсат. Також можна додати препарати антистресанти.

«Але використовувати їх потрібно до стресу, а не після. Перед жарою, холодом, приморозками, перепадами температур і т.д», - пояснила господиня.

А от, якщо розсада перцю, помідорів та ніших овочів «йде на вулицю», теплиці немає, пані Юлія радить створити тимчасове накриття з агроволокна і виносити на пару годин, постійно збільшуючи час.

«І так по маленьку розсада адаптується», - зазначила пані Юлія.

Як правильно посадити розсаду у відкритий грунт.

Зазначимо, що загартовування - дуже важлива процедура для розсади перцю, помідорів і взагалі будь-яких овочевих культур.

Загартовування розсади дозволяє рослинам з легкістю переносити пересадку на постійне місце, швидко адаптуватися до нових умов і подарувати гарний врожай.





Підготовку розсади до висадки у відкритий грунт починають за 10-15 днів до цього. Слід знати, коли потрібно починати загартовування рослин. До цього моменту на сіянцях томатів має бути 4-6 справжніх листків, у огірків по 2-3.

Для теплолюбних культур, таких як помідори, огірки, перець, баклажани загартовування починається при температурі 12-14 ° C. Холодостійкі культури (капуста) привчають до природних умов при температурі 8-10 ° C.

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