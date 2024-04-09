Урожай перцев, помидоров и других овощей окажется под большой угрозой, если во время этого сверхважного этапа допустить ошибки.

Речь идет о подготовке рассады к высадке в открытый грунт, пишет Politeka.net. А именно о закаливании рассады.

«В процессе выращивания рассады приходит этап, когда ее нужно переместить из дома в теплицу или на улицу. Он и достаточно сложный, по сравнению с другими этапами. Чем именно сложен? От этого перехода зависит ваш урожай. Или растение это пройдет легко, или со стрессом и остановится в развитии», - говорит опытная хозяйка и блоггер Юлия.

При перемещении рассады в теплицу хозяйка советует в первую очередь протянуть под пленкой агроволокно.

«Оно будет защищать от палящего солнца, или конденсата, капающего на растение и образуются одоги на листьях. Это такие белые пятна на листьях», – объяснила хозяйка на своей странице «Hroshi na horodi».

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Также Юлия призывает обязательно проветривать – чтобы теплица подсыхала и исчезал конденсат. Также можно добавить препараты антистрессанты.

«Но использовать их нужно до стресса, а не после. Перед жарой, холодом, заморозками, перепадами температур и т.д», – объяснила хозяйка.

А вот, если рассада перца, помидоров и других овощей «уходит на улицу», теплицы нет, Юлия советует создать временное накрытие из агроволокна и выносить на пару часов, постоянно увеличивая время.

«И так по маленьку рассада адаптируется», - отметила Юлия.

Как правильно посадить рассаду в открытый грунт.

Отметим, что закаливание – очень важная процедура для рассады перца, помидоров и вообще любых овощных культур.

Закаливание рассады позволяет растениям легко переносить пересадку на постоянное место, быстро адаптироваться к новым условиям и подарить хороший урожай.

Подготовку рассады к высадке в открытую почву начинают за 10-15 дней до этого. Следует знать, когда нужно начинать закаливание растений. К этому моменту на сеянцах томатов должно быть 4-6 настоящих листьев, у огурцов по 2-3.

Для теплолюбивых культур, таких как помидоры, огурцы, перец, баклажаны закаливание начинается при температуре 12-14°C. Холодостойкие культуры (капуста) приучают к естественным условиям при температуре 8-10°C.

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