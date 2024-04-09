Для того, щоб виростити гарний врожай редиски необхідно знати не тільки, як і коли її садити, який грунт підійде найкраще, а й як правильно поливати.

Так, городники знають, що грунт під редиску повинен бути пухким, а насіння засівають на відстані 10-15 сантиметрів один від одного і на глибині 1,5-2,5 см.

Найкомфортнішою для проростання редиски буде температура 15-20 ºС.

Редиска дуже любить вологу – грунт не повинен пересихати. Вологість для вирощування редиски повинна бути близько 80%. Чим спекотніше, тим редиска буде більше гірчити і буде більш жорсткою.

Як поливати редиску.

Поливають редиску раз на день – вранці або ввечері. Але слід мати на увазі, що у разі посушливої весни редиску слід поливати двічі на день.

Крім того, грунт, на якому росте редиска, потрібно інколи розпушувати. Це допоможе і зберегти вологу і врятувати рослину від бур’янів.

Але редиску ні в якому разі не слід заливати – при надмірному поливі редиска тріскається.

А от блогерка і досвідчена господиня пані Наталя вирішила показати свій цікавий спосіб поливу редиски, який можна взяти на озброєння.

«Поливаю редиску, не знімаючи плівку з парника», - розповіла господиня, демонструючий, як це робиться.

Як поливати редиску.

Підписникам на сторінку пані Наталі дуже сподобався такий спосіб поливу редиски.

«От дякую за ідею! Бо як згадаю, що треба грядки розкрити, а потім закрити, то і редиски вже не хочеться»,

«А я цією насадкою все оприскую, моя улюблена»,

«Навіть не знав що є така насадка. На полив», - зазначають користувачі Інстаграм, коментуючи такий спосіб поливу редиски.

Як поливати редиску.

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