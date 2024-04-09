Так, огородники знают, что грунт под редис должен быть нетяжелым, а семена засевают на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга и на глубине 1,5-2,5 см.

Самой комфортной для прорастания редиски будет температура 15-20 ºС.

Редис очень любит влагу – почва не должна пересыхать. Влажность для выращивания редиски должна быть около 80%. Чем жарче, тем редиска будет больше горчить и будет жестче.

редиска, скриншот Ютуб

Как поливать редиску.

Поливают редиску раз в день – утром или вечером. Но следует иметь в виду, что в случае засушливой весны редис следует поливать дважды в день.

Кроме того, почву, на которой растет редиска, нужно иногда разрыхлять. Это поможет и сохранить влагу и спасти растение от сорняков.

Но редиску ни в коем случае не следует заливать – при чрезмерном поливе редис трескается.

А вот блоггер и опытная хозяйка Наталья решила показать свой интересный способ полива редиски, который можно взять на вооружение.

«Поливаю редис, не снимая пленку с парника», – рассказала хозяйка, демонстрируя, как это делается.

как поливать редиску

Как поливать редиску.

Подписчикам на страницу Натальи очень понравился такой способ полива редиски.

«Вот спасибо за идею! Потому как вспомню, что надо грядки раскрыть, а потом закрыть, то и редиски уже не хочется»,

«А я этой насадкой все опрыскиваю, моя любимая»,

«Даже не знал, что есть такая насадка. На полив», - отмечают пользователи Инстаграм, комментируя такой способ полива редиски.

как поливать редиску

Как поливать редис.

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