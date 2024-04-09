Для того чтобы вырастить хороший урожай редиса необходимо знать не только, как и когда ее сажать, какая почва подойдет лучше всего, но и как правильно поливать.

Так, огородники знают, что грунт под редис должен быть нетяжелым, а семена засевают на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга и на глубине 1,5-2,5 см.

Самой комфортной для прорастания редиски будет температура 15-20 ºС.

Редис очень любит влагу – почва не должна пересыхать. Влажность для выращивания редиски должна быть около 80%. Чем жарче, тем редиска будет больше горчить и будет жестче.

Как поливать редиску.

Поливают редиску раз в день – утром или вечером. Но следует иметь в виду, что в случае засушливой весны редис следует поливать дважды в день.

Кроме того, почву, на которой растет редиска, нужно иногда разрыхлять. Это поможет и сохранить влагу и спасти растение от сорняков.

Но редиску ни в коем случае не следует заливать – при чрезмерном поливе редис трескается.

А вот блоггер и опытная хозяйка Наталья решила показать свой интересный способ полива редиски, который можно взять на вооружение.

«Поливаю редис, не снимая пленку с парника», – рассказала хозяйка, демонстрируя, как это делается.

Как поливать редиску.

Подписчикам на страницу Натальи очень понравился такой способ полива редиски.

«Вот спасибо за идею! Потому как вспомню, что надо грядки раскрыть, а потом закрыть, то и редиски уже не хочется»,

«А я этой насадкой все опрыскиваю, моя любимая»,

«Даже не знал, что есть такая насадка. На полив», - отмечают пользователи Инстаграм, комментируя такой способ полива редиски.

Как поливать редис.

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