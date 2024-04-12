Огірки бувають різних форм і розмірів, і сорт, який ви вирощуєте, залежатиме від ваших цілей.

Чи плануєте ви маринувати огірки або використовувати салати, потрібно знати про рекомендації при посіві.

Чому б не спробувати виростити кілька різних видів огірків і не подивитися, який сорт вам найбільше подобається?

Як сіяти огірки?

Огірки – однорічні рослини теплого сезону, які слід вирощувати у сонячному місці, захищеному від вітрів (холодних чи спекотних).

Огірки люблять багатий ґрунт, повний органічних речовин, тому перед посадкою покращіть його, вносячи компост та гній.

Якщо надати рослини огірків самим собі, вони розростуться по землі, тому або оберіть місце з великою кількістю місця, або перед посадкою встановіть грати і направте їх вгору.

Це збереже чистоту овочів, полегшить збирання врожаю та звільнить місце на грядці для інших рослин.

Насіння огірків можна сіяти прямо у ґрунт. При прямому сівбі дочекайтеся, поки закінчаться заморозки і прогріється ґрунт. Посадіть 3–4 насінини в горбок, щоб забезпечити дренаж, а потім проредіть, залишивши два найсильніші сіянці.

Вирощування в кошиках може дати вам перевагу, оскільки насіння огірків можна сіяти раніше, коли ще є морози, але кошики знаходяться в захищеному місці.

Не забудьте мульчувати навколо розсади огірків, щоб зберегти вологість ґрунту, захиститися від бур'янів та допомогти зменшити деякі грибкові проблеми.

Коли лози почнуть рости, прищипуйте зростаючі пагони огірків, щоб стимулювати більше розгалуження і, зрештою, більше цвітіння і плодоношення.

Забезпечте регулярний полив, оскільки огірки люблять багато вологи. Якщо можливо, поливайте вранці, щоб уникнути грибкових проблем.

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