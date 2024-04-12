Огурцы бывают разных форм и размеров, и сорт, который вы выращиваете, будет зависеть от ваших целей.

Планируете ли вы мариновать огурцы или использовать в салатах, нужно знать о рекомендациях при посеве.

Почему бы не попробовать вырастить несколько разных видов огурцов и не посмотреть, какой сорт вам больше всего нравится?

Как сеять огурцы?

Огурцы — однолетние растения теплого сезона, которые следует выращивать в солнечном месте, защищенном от ветров (холодных или жарких).

Огурцы любят богатую почву, полную органических веществ, поэтому перед посадкой улучшите ее, внося компост и навоз.

Если предоставить растения огурцов самим себе, они разрастутся по земле, поэтому либо выберите место с большим количеством места, либо перед посадкой установите решетку и вместо этого направьте их вверх.

Это сохранит чистоту овощей, облегчит сбор урожая и освободит место на грядке для других растений.

Семена огурцов можно сеять прямо в почву. При прямом посеве дождитесь, пока закончатся заморозки и прогреется почва. Посадите 3–4 семени в холмик, чтобы обеспечить дренаж, а затем проредите, оставив два самых сильных сеянцев.

Выращивание в корзинках может дать вам преимущество, поскольку семена огурцов можно сеять раньше, когда еще присутствуют морозы, но корзинки находятся в защищенном месте.

Не забудьте мульчировать вокруг рассады огурцов, чтобы сохранить влажность почвы, защититься от сорняков и помочь уменьшить некоторые грибковые проблемы.

Когда лозы начнут расти, прищипывайте растущие побеги огурцов, чтобы стимулировать большее ветвление и, в конечном итоге, большее цветение и плодоношение.

Обеспечьте регулярный полив, так как огурцы любят много влаги. Если возможно, поливайте утром, чтобы избежать грибковых проблем.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.