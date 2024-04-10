Морква є одним із наших основних овочів, але чи знаєте ви, що її вирощують і збирають вже близько 5000 років.

Згодом були розроблені сорти моркви з більш солодким на смак стрижневим корінням, яке також вживалося в їжу.

Незалежно від того, який сорт моркви ви вирощуєте, цей овоч багатий на антиоксиданти і вітаміни А, В6 і К, а це означає, що вони безперечно гідні місця на вашому овочевому грядці.

Як вирощувати моркву?

Виберіть сонячне місце і посійте моркву в ґрунт приблизно на 20 см, щоб вона була пухкою та розсипчастою.

Одночасно додайте трохи старого гною або компосту (свіжий гній може спалити нові пагони та спричинити деформацію). Видаліть із ґрунту всі камені, старі шматки дерева або коріння, щоб звести до мінімуму розгалуження або деформацію коренів моркви під час їх зростання.

Завжди сійте насіння моркви прямо в ґрунт, оскільки розсада моркви погано пересідає. Насіння моркви дрібне, тому змішайте їх з невеликою кількістю піску, щоб їх було легше розкласти при сівбі.

Слідкуйте за тим, щоб не засипати насіння моркви надто великою кількістю ґрунту. Проростання відбувається повільно (близько 3 тижнів), і насіння в цей період необхідна постійна вологість, тому слідкуйте за тим, щоб ґрунт не пересихав.

Коли рослини моркви досягнуть висоти близько 8 см, проредіть ті, які ростуть близько одна до одної, оскільки кожній моркві потрібно достатньо місця для розвитку кореня.

Хороший трюк - змішати насіння редиски та моркви з піском при сівбі. Редиска проростає першою, руйнуючи поверхню ґрунту і полегшуючи проникнення моркви пізніше. Редис також дозріває раніше і допомагає при проріджуванні, оскільки ви збираєте його раніше за моркву.

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