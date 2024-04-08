Клієнти державного "ПриватБанк" скаржаться, що в них стали частіше вимагати верифікації навіть невеликих платежів. У фінустанові такі заходи пояснюють протидією шахрайству. Крім того, виникають проблеми з іднтифікацією. Такі скарги були опубліковані на спеціалізованомк сайті Мінфін.

"Вимагають дзвонити на 3700 і щось там пояснювати. Для чого мені фінансовий номер, пароль, двофакторна авторизація? Я не хочу нікуди дзвонити та повідомляти свої персональні дані невідомо кому", – розповів клієнт. Також він заявив, що переживає за збереження своїх даних після таких перевірок.

Інший клієнт "ПриватБанк" скаржиться, що не може пройти ідентифікацію, хоча робить все за інструкцією. При цьому доступ до "Приват24" йому повністю закрили.

У "ПриватБанк" відповіли на скарги клієнтів та пояснили декілька важливих нюансів. Так, у банку відповіли, що процедура верифікації платежів необхідна для боротьби з шахрайством. А відмова клієнтів підтверджувати свою особистість наражає їх на ризик втратити гроші.

Що стосується проходження ідентифікації, то банк пояснив, що якщо у немає можливості увійти до Приват24, у банку існує ще декілька альтернатив для для отримання пін-коду:

1. Відправити смс (вартість за тарифами оператора) з текстом PIN+1234 на номер +380920003700.

2. Також можливо запросити змінити пін-код через автовідповідач на 3700 (Якщо ви знаходитесь в Україні).

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