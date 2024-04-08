Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются, что у них стали чаще требовать верификации даже небольших платежей. В финучреждении такие меры объясняют противодействием мошенничеству. Кроме того, возникают проблемы с идентификацией. Такие жалобы были опубликованы на специализированном сайте Минфин.

"Требуют звонить на 3700 и что-то там объяснять. Зачем мне финансовый номер, пароль, двухфакторная авторизация? Я не хочу никуда звонить и сообщать свои персональные данные неизвестно кому", – рассказал клиент. Также он заявил, что переживает за сохранность своих данных после таких проверок.

Другой клиент ПриватБанк жалуется, что не может пройти идентификацию, хотя делает все по инструкции. При этом доступ к Приват24 ему полностью закрыли.

В "ПриватБанке" ответили на жалобы клиентов и объяснили несколько важных нюансов. Так, в банке ответили, что процедура верификации платежей необходима для борьбы с мошенничеством. А отказ клиентов подтверждать свою личность подвергает их риску потерять деньги.

Что касается прохождения идентификации, то банк пояснил, что если нет возможности войти в Приват24, у банка существует еще несколько альтернатив для получения пин-кода:

1. Отправить смс (стоимость по тарифам оператора) с текстом PIN+1234 на номер +380920003700 .

2. Также можно пригласить изменить пин-код через автоответчик на 3700 (если вы находитесь в Украине).

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