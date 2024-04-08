Приготуйтеся заглибитись у щотижневий гороскоп на період з 7 по 13 квітня 2024 року.

Очікування наростає в міру того, як ми вступаємо в новий тиждень, з нетерпінням чекаючи на те, що вона на нас чекає.

Овен

На вашу думку, вам може бути складно виконувати завдання, а витрати також можуть зрости. Хоча ваші інтелектуальні здібності залишаються сильними, ви можете не отримати належного визнання своєї роботи. Це потенційно може спричинити занепокоєння серед членів сім'ї.

З вівторка очікується покращення роботи, що призведе до збільшення доходів та підтримки. Середа та четвер, ймовірно, будуть продуктивними днями для роботи, що призведе до подальшого зростання доходів та підтримки. Планетарний транзит у п'ятницю та суботу може сприяти виконанню бажаних завдань, що призведе до збільшення добробуту. Доступна підтримка сім'ї, і можуть з'явитися можливості для подорожей.

Телець

З Місяцем в одинадцятому будинку та Венерою як правлячою планетою є перспективи на вигоду та підтримку з боку сім'ї. Також вказані подорожі. Вівторок може вимагати додаткових зусиль, витрати можуть збільшитись, а робота може зіткнутися з деякими перешкодами. Можлива участь у релігійній діяльності.

Починаючи з середовища, буде стійка притока багатства, і затримки в роботі будуть вирішені. Четвер та п'ятниця будуть найсприятливішими днями, з можливостями для підтримки та дружби. Субота також буде сприятливою, яка веде до перемоги у конфліктах.

Близнюки

Транзит Меркурія, управителя знака Близнюків, по одинадцятому будинку вказує на покращення ситуації. Хоча можуть бути побоювання, є і знову набута сміливість. Транзит Місяця також забезпечить сприятливі умови, що ведуть до підтримки та фінансової вигоди. Доходи залишаться добрими, і підтримка буде отримана.

Однак після полудня четверга витрати можуть збільшитися через транзит Місяця дванадцятим будинком. У роботі можуть виникнути перешкоди, а плани можуть зазнати невдачі. П'ятниця також буде насиченою і вимагатиме від вас виконання небажаних справ. У суботу ввечері разом із збільшенням доходів відбудеться й збільшення щастя. Діти співпрацюватимуть.

Рак

Весь тиждень для Раків буде радісним. Дев'ятий місячний день із самого початку принесе сприятливі починання та імпульс у роботі. Завдання будуть виконані у строк, підтримка буде отримана. Перешкоди будуть подолані, а противники переможуть.

Успіх буде до вас прихильний, і буде підтримка друзів. Четвер та четвер також принесуть хороші перспективи для отримання доходу, а розчаруванням прийде кінець. На робочому місці будуть зручності, а корисними будуть поїздки, зустрічі з друзями. П'ятниця та субота будуть найкращими днями з погляду доходів. Заблоковані кошти також буде отримано.

Лев

Восьмий місячний день принесе велику кількість роботи і постійний дохід. Завдання будуть виконані у строк, підтримка буде отримана. Будьте обережні з транспортними засобами та спорами. У вівторок та середу непотрібні перешкоди можуть зникнути.

Успіху буде досягнуто завдяки отриманій допомозі. Буде покращення доходів, і плани здійсняться. У четвер спостерігатиметься збільшення роботи, а також прибуток. Підтримку буде отримано від батька. П'ятниця також буде сприятливою. Суперечки із сусідами будуть вирішені. Субота надасть змогу відвідати приємні місця.

Діва

Час сприятливий. Буде досягнуто багатство та процвітання. Вплив Місяця сприятиме виконанню бажань. Як тільки Меркурій у середу увійде до восьмої місячної фази, може відбутися збільшення витрат і загострення занепокоєнь. Сімейна сторона може мати справу зі слабкістю. Плани можуть провалитися. Четвер також буде клопітким днем.

Дотримуйтесь особливої ​​обережності під час подорожі на автомобілі. Уникайте занадто покладатися на інших. У п'ятницю та суботу знову будуть сприятливі умови. Очікувана підтримка буде отримана, відбудеться приплив багатства. Перемогу буде досягнуто у суперечках.

Терези

У неділю та понеділок будуть спроби домінувати, що викличе труднощі у роботі. З вечора понеділка вплив Місяця збережеться. Будуть додаткові перешкоди у роботі та збільшення витрат, пов'язаних з Марсом. Дохід все одно буде добрим.

Вівторок та середа принесуть більше подорожей та принесуть радість дітям. Четвер та п'ятниця можуть принести деякі неприємності. Вороги можуть активізуватися, а люди, які знаходяться поблизу, можуть засмутитися. Витрати зростуть, тож будьте обережні у використанні транспортних засобів та інших ресурсів.

Скорпіон

Переважатиме п'ятий місячний день. Енергія буде високою, але можуть бути швидкі спалахи гніву. Щастя буде досягнуто від дітей. На робочому місці буде активність. Марс і Меркурій будуть активнішими у вівторок та середу. Однак терпіння може не вистачити.

Поспішні рішення можуть призвести до невірних міркувань, а надто швидке реагування може призвести до втрат. У п'ятницю та суботу ви можете зустріти людей, які намагатимуться полегшити ваші проблеми. Відбудуться покращення у фінансових питаннях, можливо, з'явиться можливість познайомитись із шановною людиною.

Стрілець

У неділю та понеділок ви відчуєте потребу в емоційній та фінансовій безпеці. Можуть відбутися значні зміни у вашому мисленні. Атмосфера довкола вас буде приємною. Зосередження уваги на цілях принесе користь. При транзиті Місяця у п'ятому будинку, починаючи з вівторка, переважатиме щастя.

Особливі завдання виконуватимуться, приносячи радість. Середа також буде добрим днем. Є можливість поїхати в четвер. Буде прогрес у роботі і щастя буде отримано від дітей. Проте п'ятниця та субота можуть повернути стрес. Противники можуть робити спроби домінувати, тому вам необхідно захистити себе.

Козеріг

Для людей, народжених під знаком Козерога, неділя та понеділок будуть сприятливими днями із можливостями для значних досягнень. Імовірна фінансова вигода, а також покращення роботи за допомогою інших. Вівторок, четвертий місячний день, несе потенційну економічну вигоду. У сім'ї пануватиме щастя, і навіть у важких ситуаціях може прийти допомога.

Середа та четвер можуть вимагати проводити більше часу далеко від будинку через раптові важливі справи, а питання, пов'язані з майном, будуть на вашу користь. П'ятниця та субота принесуть гармонію з дітьми та задоволеність на робочому місці.

Водолій

Для людей, народжених під знаком Водолія, сприятливим є транзит Сатурна, їхньої правлячої планети. Сьогодні і понеділок будуть чудові дні, які приносять хороші новини та стабільний дохід. З вечора вівторка Місяць перейде у третій місячний день, що вказує на сприятливі ознаки щастя та фінансової вигоди.

Успіху буде досягнуто на робочому місці, за підтримки друзів і досягненні цілей. Буде вирішено питання, пов'язані зі старими активами, та врегульовано конфлікти. Середа та п'ятниця можуть вимагати вирішення небажаних завдань, а субота може принести дохід та позитивні новини.

Риби

Транзит Місяця в Рибах може принести деякі проблеми через транзити Сонця, Венери та Раху. Краще зосередитись на самовдосконаленні, а не вказувати на помилки інших. У відносинах може бути не так багато користі. У вівторок та середу очікується збільшення вигод та співробітництва, а також зустрічі з друзями та гарні новини.

Четвер та п'ятниця принесуть полегшення, і відбудеться збільшення доходів. Підвищиться впевненість у собі і щастя буде отримано від дітей. Субота також буде сприятливою, але ввечері рекомендується бути обережними; уникайте ходити поодинці.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку найбоязкіші: астрологи оприлюднили рейтинг.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.