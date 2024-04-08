Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 8 квітня.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку тут на 8 квітня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Цей день несе в собі потужну енергію, оскільки нумерологія дня відповідає числу життєвого шляху 8 Силової станції.

Нічого не приймайте як належне, включаючи слабкі місця, з якими ви боролися, оскільки це може бути областю значного зростання.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 8 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Робіть крок за кроком. Коли ви відчуваєте себе спійманим у пастку світу та обставин навколо вас, відчуття безсилля лякає. Ви не знаєте чого чекати.

Ви гадки не маєте, куди звернутися, і навіть не впевнені, що зможете подолати те, з чим маєте справу.

Згадайте випадок минулого, коли ви боялися, що щось не вийде.

Подивіться, як далеко ви просунулися, і нехай це надихне вас побачити поперед світле майбутнє.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Поступово ви вчитеся цінувати та поважати свою жіночу інтуїцію.

Ви знаєте, як це звучить, але щоб по-справжньому довіритися цьому солодкозвучному внутрішньому голосу мудрості, потрібен час.

Занадто часто ви чули, що вам потрібно прислухатися до своєї логіки, але цього разу найкраще звернутися до свого серця.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Щодня у вашому житті є щось цінне, про що можна повідомити людей.

У вас є чудовий спосіб донести свою точку зору, але трапляються випадки, коли повідомлення втрачається при перекладі.

Це коли ви хочете виявити ініціативу та перевірити, чи була ідея, яку ви намагаєтеся донести, була сприйнята так, як ви хотіли.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Потрібно багато терпіння взяти на себе роль учня.

Хоча ви хочете показати, що ви від природи талановиті і здатні брати на себе більше відповідальності, вам також корисно продемонструвати свою здатність наслідувати приклад іншої людини.

Справді, завжди можна дізнатися про щось нове. У вас буде шанс по-справжньому блиснути.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Меч.

Писати і слухати - це дві речі, які вам рідко вдається робити, але, можливо, настав час щотижня виділяти час, щоб прислухатися до своїх думок і записувати все, що ви хочете зробити.

Ви можете виявити, що складено список, який може стати цілями на частину місяця, що залишилася. Корисно мати керівництво, яке можна дотримуватися, і воно може змінити вашу гру.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Імператриця.

Ви сильніші, ніж думаєте, щодня. Просто робіть все повільно. Робіть одну справу за один раз.

Можливо вам буде корисно вивчити всі свої таланти, прагнучи вийти за межі своїх обмежень.

Зрештою, ви побачите, що ви набагато більш компетентні і здатні, ніж думаєте.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Суд.

Ваш розум постійно зростає та розвивається. Щодня ви дізнаєтеся трохи більше про те, як влаштований Всесвіт.

Можливо, ви не завжди розумієте точний час або динаміку того, що відбувається у світі, але бувають моменти, коли вам це дійсно не потрібно. Дозвольте речам відбуватися так, як вони відбуватимуться – органічно.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Справедливість

Бажати, щоб світ був справедливим і збалансованим, природно, так само, як ви щосили намагаєтеся до цього.

Можливо, ви матимете можливість стати голосом розуму у своєму житті.

Ви також можете опинитися в змозі пробачити. Прощення може бути не зовсім «справедливим» по відношенню до того, на що заслуговує людина, але ви можете знайти його вищим шляхом.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Повішений.

Терпіння – чеснота? Можливо, ні. Те, що люди називають вищим, духовним покликанням самовідданості, може виявитися для вас тягарем у вашому житті.

Якщо ви починаєте турбуватися через те, що відкладали, це може бути ознакою того, що ви переросли свою ситуацію і настав час взяти на себе нові обов'язки та завдання, можливо з тим, що ви робите, або без нього. є у вашому житті зараз.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Це не ваше рішення. Справді, бувають моменти, коли вам просто потрібно любити когось без будь-яких умов і дозволити йому бути самим собою.

Ви можете не погоджуватися з їхніми рішеннями, але, зрештою, це наслідки. Тільки не намагайтеся врятувати їх від цього.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Диявол

Приємно, коли тебе спокушає шматочок торта або щось, чого ти справді хочеш з особливої ​​нагоди. Але щодня? Не так багато.

Коли ви виявляєте, що постійно спотикаєтесь про мету, яку поставили перед собою, тоді ви знаєте, що вам потрібно спробувати щось інше.

Можливо, розумним початком буде прибирання комори та пожертвування речей.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Місяць.

Ніхто не любить відчувати, що його обдурили.

Якщо ви відчуваєте, що відбувається щось дивне або ви не можете зрозуміти ситуацію, не чекайте, щоб побачити, що станеться далі.

Довіряйте своїм інстинктам та своїй інтуїції. Поверніть цих охоронців. Вони тут не так.

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