Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 8 апреля.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака здесь на 8 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Этот день несет в себе мощную энергию, поскольку нумерология дня соответствует числу жизненного пути 8, Силовой станции.

Ничего не принимайте как должное, включая слабые места, с которыми вы боролись, поскольку это может быть областью вашего значительного роста.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 8 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Делайте все шаг за шагом. Когда вы чувствуете себя пойманным в ловушку мира и обстоятельств вокруг вас, ощущение бессилия пугает. Вы не знаете, чего ожидать.

Вы понятия не имеете, куда обратиться, и даже не уверены, что сможете преодолеть то, с чем имеете дело.

Вспомните случай из прошлого, когда вы боялись, что что-то не получится.

Посмотрите, как далеко вы продвинулись, и пусть это вдохновит вас увидеть впереди светлое будущее.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Постепенно вы учитесь ценить и уважать свою женскую интуицию.

Вы знаете, как это звучит, но чтобы по-настоящему довериться этому сладкозвучному внутреннему голосу мудрости, требуется время.

Слишком часто вы слышали, что вам нужно прислушиваться к своей логике, но на этот раз лучше всего обратиться к своему сердцу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Мечей.

Каждый день в вашей жизни есть что-то ценное, о чем можно сообщить людям.

У вас есть прекрасный способ донести свою точку зрения, но бывают случаи, когда сообщение теряется при переводе.

Это когда вы хотите проявить инициативу и проверить, была ли идея, которую вы пытаетесь донести, была воспринята так, как вы хотели.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Требуется много терпения, чтобы взять на себя роль ученика.

Хотя вы хотите показать, что вы от природы талантливы и способны брать на себя больше ответственности, вам также полезно продемонстрировать свою способность следовать примеру другого человека.

Действительно, всегда можно узнать что-то новое. У вас будет шанс по-настоящему блеснуть.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Писать и слушать — это две вещи, которые вам редко удается делать, но, возможно, пришло время каждую неделю выделять время, чтобы прислушиваться к своим мыслям и записывать все, что вы хотите сделать.

Вы можете обнаружить, что составлен список, который может стать целями на оставшуюся часть месяца. Полезно иметь руководство, которому можно следовать, и оно может изменить вашу игру.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Императрица.

Вы сильнее, чем думаете, каждый день. Просто делайте все медленно. Делайте одно дело за раз.

Возможно, вам будет полезно изучить все свои таланты, стремясь выйти за пределы своих ограничений.

В конце концов вы увидите, что вы гораздо более компетентны и способны, чем думаете.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Суд.

Ваш разум постоянно растет и развивается. Каждый день вы узнаете немного больше о том, как устроена Вселенная.

Возможно, вы не всегда понимаете точное время или динамику происходящего в мире, но бывают моменты, когда вам это действительно не нужно. Позвольте вещам происходить так, как они будут происходить – органично.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Справедливость

Желать, чтобы мир был справедливым и сбалансированным, естественно, так же, как вы изо всех сил стараетесь к этому.

Возможно, вам представится возможность стать голосом разума в своей жизни.

Вы также можете оказаться в состоянии простить. Прощение может быть не совсем «справедливым» по отношению к тому, чего заслуживает человек, но вы можете найти его более высоким путем.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Повешенный.

Терпение – добродетель? Возможно нет. То, что люди называют высшим, духовным призванием самоотверженности, может оказаться для вас бременем в вашей жизни.

Если вы начинаете беспокоиться из-за того, что откладывали, это может быть признаком того, что вы переросли свою ситуацию и пришло время взять на себя новые обязанности и задачи, возможно, с тем, что вы делаете, или без него. есть в вашей жизни сейчас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Это не ваше решение. Действительно бывают моменты, когда вам просто нужно любить кого-то без каких-либо условий и позволить ему быть самим собой.

Вы можете не соглашаться с их решениями, но, в конце концов, это их последствия. Только не пытайтесь спасти их и от этого.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Дьявол

Приятно, когда тебя соблазняет кусочек торта или что-то, чего ты действительно хочешь по особому случаю. Но ежедневно? Не так много.

Когда вы обнаруживаете, что постоянно спотыкаетесь о цели, которую поставили перед собой, тогда вы знаете, что вам нужно попробовать что-то другое.

Возможно, разумным началом будет уборка кладовой и пожертвование вещей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Луна.

Никто не любит чувствовать, что его обманули.

Если вы чувствуете, что происходит что-то странное или что вы не можете понять ситуацию, не ждите, чтобы увидеть, что произойдет дальше.

Доверяйте своим инстинктам и своей интуиции. Верните этих охранников обратно. Они здесь не просто так.

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