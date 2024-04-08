Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака здесь на 8 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Этот день несет в себе мощную энергию, поскольку нумерология дня соответствует числу жизненного пути 8, Силовой станции.
Ничего не принимайте как должное, включая слабые места, с которыми вы боролись, поскольку это может быть областью вашего значительного роста.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 8 апреля.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Восьмерка Мечей.
Делайте все шаг за шагом. Когда вы чувствуете себя пойманным в ловушку мира и обстоятельств вокруг вас, ощущение бессилия пугает. Вы не знаете, чего ожидать.
Вы понятия не имеете, куда обратиться, и даже не уверены, что сможете преодолеть то, с чем имеете дело.
Вспомните случай из прошлого, когда вы боялись, что что-то не получится.
Посмотрите, как далеко вы продвинулись, и пусть это вдохновит вас увидеть впереди светлое будущее.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Верховная Жрица.
Постепенно вы учитесь ценить и уважать свою женскую интуицию.
Вы знаете, как это звучит, но чтобы по-настоящему довериться этому сладкозвучному внутреннему голосу мудрости, требуется время.
Слишком часто вы слышали, что вам нужно прислушиваться к своей логике, но на этот раз лучше всего обратиться к своему сердцу.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Паж Мечей.
Каждый день в вашей жизни есть что-то ценное, о чем можно сообщить людям.
У вас есть прекрасный способ донести свою точку зрения, но бывают случаи, когда сообщение теряется при переводе.
Это когда вы хотите проявить инициативу и проверить, была ли идея, которую вы пытаетесь донести, была воспринята так, как вы хотели.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Паж Пентаклей.
Требуется много терпения, чтобы взять на себя роль ученика.
Хотя вы хотите показать, что вы от природы талантливы и способны брать на себя больше ответственности, вам также полезно продемонстрировать свою способность следовать примеру другого человека.
Действительно, всегда можно узнать что-то новое. У вас будет шанс по-настоящему блеснуть.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Семерка Мечей.
Писать и слушать — это две вещи, которые вам редко удается делать, но, возможно, пришло время каждую неделю выделять время, чтобы прислушиваться к своим мыслям и записывать все, что вы хотите сделать.
Вы можете обнаружить, что составлен список, который может стать целями на оставшуюся часть месяца. Полезно иметь руководство, которому можно следовать, и оно может изменить вашу игру.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Императрица.
Вы сильнее, чем думаете, каждый день. Просто делайте все медленно. Делайте одно дело за раз.
Возможно, вам будет полезно изучить все свои таланты, стремясь выйти за пределы своих ограничений.
В конце концов вы увидите, что вы гораздо более компетентны и способны, чем думаете.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Суд.
Ваш разум постоянно растет и развивается. Каждый день вы узнаете немного больше о том, как устроена Вселенная.
Возможно, вы не всегда понимаете точное время или динамику происходящего в мире, но бывают моменты, когда вам это действительно не нужно. Позвольте вещам происходить так, как они будут происходить – органично.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Справедливость
Желать, чтобы мир был справедливым и сбалансированным, естественно, так же, как вы изо всех сил стараетесь к этому.
Возможно, вам представится возможность стать голосом разума в своей жизни.
Вы также можете оказаться в состоянии простить. Прощение может быть не совсем «справедливым» по отношению к тому, чего заслуживает человек, но вы можете найти его более высоким путем.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Повешенный.
Терпение – добродетель? Возможно нет. То, что люди называют высшим, духовным призванием самоотверженности, может оказаться для вас бременем в вашей жизни.
Если вы начинаете беспокоиться из-за того, что откладывали, это может быть признаком того, что вы переросли свою ситуацию и пришло время взять на себя новые обязанности и задачи, возможно, с тем, что вы делаете, или без него. есть в вашей жизни сейчас.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Императрица, перевернутая.
Это не ваше решение. Действительно бывают моменты, когда вам просто нужно любить кого-то без каких-либо условий и позволить ему быть самим собой.
Вы можете не соглашаться с их решениями, но, в конце концов, это их последствия. Только не пытайтесь спасти их и от этого.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Дьявол
Приятно, когда тебя соблазняет кусочек торта или что-то, чего ты действительно хочешь по особому случаю. Но ежедневно? Не так много.
Когда вы обнаруживаете, что постоянно спотыкаетесь о цели, которую поставили перед собой, тогда вы знаете, что вам нужно попробовать что-то другое.
Возможно, разумным началом будет уборка кладовой и пожертвование вещей.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Луна.
Никто не любит чувствовать, что его обманули.
Если вы чувствуете, что происходит что-то странное или что вы не можете понять ситуацию, не ждите, чтобы увидеть, что произойдет дальше.
Доверяйте своим инстинктам и своей интуиции. Верните этих охранников обратно. Они здесь не просто так.
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