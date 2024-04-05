Якщо ви хочете бути впевненим, що ваш телефон ніколи не буде зламаний, уникайте завантаження будь-яких програм, крім Google Play Store або Apple App Store.

Однак, навіть якщо ви використовуєте звичайні магазини програм перед завантаженням на телефон, виконайте пошук у Google за назвою програми та розробника, щоб переконатися в його безпеці.

Як дізнатися, що ваш телефон прослуховують?

Якщо хтось отримає доступ до вашого телефону, він потенційно може надсилати підроблені електронні листи, читати ваші особисті повідомлення, записувати ваші дзвінки та здійснювати будь-які інші дії.

Поганий час автономної роботи.

Якщо ваш телефон постійно перегрівається, здавалося б, без причини, а акумулятор швидко розряджається без видимої причини, можливо, ваш телефон зламаний.

2. Дивні звуки.

Високий гул чи дивні пульсуючі перешкоди на лінії можуть бути ознакою того, що ваші розмови записуються. Якщо ви чуєте статичні або інші дивні звуки, такі як клацання або звукові сигнали, навіть коли ви нікому не дзвоните, це ще одна ознака, особливо коли телефон прослуховується.

3. Аномально високий рівень використання даних.

Шпигунські та шкідливі програми зазвичай використовують великий обсяг даних, оскільки вони постійно надсилають інформацію тому, хто зламав ваш пристрій. Якщо піктограми розташування або даних у верхній частині екрана регулярно переміщуються або спалахують, це може бути ознакою того, що хтось відправляє дані з вашого телефону або керує ними віддалено.

4. Незвичайна активність.

Якщо телефон не вимикається, це може бути ознакою того, що його прослуховують. Мимовільне виключення — ще одна ознака проблеми. При вимиканні телефону перевірте, чи світиться освітлення, навіть якщо телефон вимкнено, або вимкнення взагалі не відбувається.

Щоб уникнути прослуховування телефону, завантажте надійні антивірусні програми та регулярно використовуйте їх.

Використання VPN для приховування вашої справжньої IP-адреси може ускладнити визначення вашого розташування тому, хто намагається вас відстежити.

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