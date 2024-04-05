Телефони можуть створювати вразливості, які дозволяють хакерам та шахраям скористатися вашими секретними даними.

Цей факт змушує багатьох користувачів смартфонів ставити те саме питання: чи може хто-небудь відстежити мій телефон ?

Справді, можуть. У деяких випадках шахрайські треті особи можуть використовувати вбудовану систему GPS-стеження вашого телефону, щоб відстежувати дані про місцезнаходження.

Вони також можуть продати дані з телефону рекламним компаніям, які бажають отримати прибуток від особистої інформації.

На щастя, ви можете вжити деяких запобіжних заходів і уникнути потенційних проблем.

Як запобігти та захистити свій телефон від стеження?

Як дізнатися, чи встановлено на вашому телефоні "вороже"? Це може бути непросто. Навіть антивірусне програмне забезпечення може його не виявити. Але можуть бути ознаки, на які слід звернути увагу:

Зловмисник отримав фізичний доступ до телефону.

Акумулятор телефону розряджається швидше, без будь-яких змін у використанні.

Відбулося незрозуміле збільшення використання даних.

У налаштуваннях телефону відбулися несподівані зміни.

Якщо ви помітили щось підозріле, наприклад, невідомі програми, не видаляйте це негайно. Воно може знадобитися вам як доказ, якщо ви повідомите про це правоохоронні органи.

Насамперед змініть свій пароль та увімкніть двофакторну автентифікацію в телефоні.

Це може перешкодити хакеру або зловмиснику знову увійти до телефону.

Як тільки ви звернетесь до правоохоронних органів, оновіть програмне забезпечення вашого телефону або поверніться до заводських установок. Ці оновлення можуть видалити програмне забезпечення аферистів.

Потім зітріть усі дані зі свого телефону та почніть усе знову.

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