Телефоны могут создавать уязвимости, которые позволяют хакерам и мошенникам воспользоваться вашими секретными данными.

Этот факт заставляет многих пользователей смартфонов задавать один и тот же вопрос: может ли кто-нибудь отследить мой телефон?

Действительно, могут. В некоторых случаях мошеннические третьи лица могут использовать встроенную систему GPS-слежения вашего телефона, чтобы отслеживать данные о вашем местоположении.

Они также могут продать данные с телефона рекламным компаниям, желающим получить прибыль от вашей личной информации.

К счастью, вы можете принять некоторые меры предосторожности и избежать потенциальных проблем.

Как предотвратить и защитить свой телефон от слежки?

Как узнать, установлено ли на вашем телефоне "вражеское" ПО? Это может быть не так просто. Даже антивирусное программное обеспечение может его не обнаружить. Но могут быть признаки, на которые следует обратить внимание:

Злоумышленник получил физический доступ к вашему телефону.

Аккумулятор вашего телефона разряжается быстрее, без каких-либо изменений в использовании.

Произошло необъяснимое увеличение использования ваших данных.

В настройках вашего телефона произошли неожиданные изменения.

Если вы заметили что-нибудь подозрительное, например неизвестные приложения, не удаляйте это немедленно. Оно может понадобиться вам в качестве доказательства, если вы сообщите об этом в правоохранительные органы.

Первым делом измените свой пароль и включите двухфакторную аутентификацию в телефоне.

Это может помешать хакеру или злоумышленнику снова войти в ваш телефон.

Как только вы обратитесь в правоохранительные органы, обновите программное обеспечение вашего телефона или вернитесь к заводским настройкам. Эти обновления могут удалить ПО аферистов.

Затем сотрите все данные со своего телефона и начните все заново.

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