Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 5 квітня, зміни часто є нашим найбільшим благом, замаскованим під незручності.

Ваше щоденне читання Таро та гороскоп по одній карті для всіх знаків зодіаку на 5 квітня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 5 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Лицар Меч, перевернута.

У секретів є дві сторони. Є половина рівняння, в якій ви насправді не бажаєте тримати щось при собі.

Але є і зворотний бік, де ви можете відчути, що вам потрібно бути відвертим, тому що якщо ваш друг дізнається про це і йому буде шкода, що ви не поділилися цим з ним?

Дуже складно зрозуміти, яким шляхом піти, тому ретельно обдумайте своє рішення.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Настав час подорослішати. Дорослість може стати важким дзвінком для пробудження.

Щоб бути щасливим, вам не потрібні все ті ж речі, які ви робили, коли були молодшими, але приємно, коли ви можете приходити додому і час від часу просити маму робити щось для вас.

Якщо у вас є час, можливо, зберіть сумку та проведіть вихідні із сім'єю найближчим часом.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Башта у перевернутому положенні.

Слава богу, нічого страшного не сталося.

Ви були готові, що все піде не так, як ви хотіли.

Але краще не випробовувати долю.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута.

Додайте позитив у своє повідомлення. Люди хочуть почути, що ви хочете сказати, але ніхто не любить отримувати погані новини.

Набагато легше це переварити, коли ви формулюєте речі таким чином, щоб підкреслити надію серед потворної реальності.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Ви маєте сильне почуття мети в житті.

Коли ви знаєте, хто ви всередині, вам легше приймати рішення, що відповідають вашим почуттям.

Ви вийшли зі стану збентеження. У вас сильне почуття мудрості, і це може спалахнути сміливість.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Суд.

Довіряй своїм інстинктам. Люди часто кажуть, що неправильно судити інших, і це може бути правдою, але немає причин, через які ви не можете виявляти проникливість.

Якщо щось вам не підходить, це вирішувати. Вам не потрібно пояснювати, чому ви хочете сказати "ні". Ви просто робите.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дурень

Ви поспішайте до нового місця призначення і все здається своєчасним, але це не означає, що вам потрібно бути недбалим. Найкраще планувати заздалегідь.

Ви заощадите собі більше часу. Якщо ви просто стрибнете, щоб зробити те, що хочете, вам доведеться виправляти ситуацію пізніше. Чому?

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Ви втомилися, і коли ви відчуваєте, що не можете ясно мислити, відійдіть на мить убік і дайте собі шанс надолужити втрачене.

Ви відчуєте себе відпочили після невеликого сну. Ви також приймете найкраще рішення.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Туз Меч.

Це чудова ідея. Вам слід зайнятися цим. Вам не потрібно турбуватися про те, чи спрацює це чи ні.

Запиши це. Зробіть дошку візуалізації із цього приводу. Подивіться, куди приведе вас концепція, а потім вирішіть, чи варто вона більше часу чи зусиль.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ви маєте важливе послання, яким ви хочете поділитися зі світом.

Можливо, у вас в голові є книга, яку ви писали, і тепер готові почати над нею працювати.

Ви можете почати з ведення блогу або публікації у соціальних мережах, щоб відчути реакцію цільової аудиторії.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Повішений.

Не дозволяйте собі почуватися комфортно у ситуації, яка вам не підходить.

Легко сказати собі, що біль триває недовго або, можливо, проблема у вас.

Але що якщо подивитися на ситуацію з позиції сили?

Що, якби ви сказали собі, що з вас достатньо, і тепер настав час змін?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Колесо Фортуни у перевернутому положенні.

Вам подобалося бути на вершині успіху, але тепер погоня це ще не все, про що мріяли. Ви готові до іншого дзвінка.

Навіть якщо ви знаєте, що вам, можливо, доведеться піти на скорочення заробітної плати, починаючи нову кар'єру, у глибині душі ви знаєте, що воно того варте. Ви знову повернетесь на вершину в найкоротший термін.

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