Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 5 апреля, изменения часто являются нашим величайшим благом, замаскированным под неудобства.

Ваше ежедневное чтение Таро и гороскоп по одной карте для всех знаков зодиака на 5 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 5 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

У секретов есть две стороны. Есть половина уравнения, в которой вы на самом деле не хотите держать что-то при себе.

Но есть и обратная сторона, где вы можете почувствовать, что вам нужно быть откровенным, потому что что, если ваш друг узнает об этом и ему будет жаль, что вы не поделились этим с ним?

Очень сложно понять, по какому пути пойти, поэтому тщательно обдумайте свое решение.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Пришло время повзрослеть. Взросление может стать трудным звонком для пробуждения.

Чтобы быть счастливым, вам не нужны все те же вещи, которые вы делали, когда были моложе, но приятно, когда вы можете приходить домой и время от времени просить маму делать что-то для вас.

Если у вас есть время, возможно, соберите сумку и проведите выходные с семьей в ближайшее время.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Слава богу, ничего страшного не произошло.

Вы были готовы к тому, что все пойдет не так, как вы хотели.

Но лучше не испытывать судьбу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.

Добавьте позитива в свое сообщение. Люди хотят услышать, что вы хотите сказать, но никто не любит получать плохие новости.

Гораздо легче это переварить, когда вы формулируете вещи таким образом, чтобы подчеркнуть надежду посреди уродливой реальности.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

У вас есть сильное чувство цели в жизни.

Когда вы знаете, кто вы внутри, вам легче принимать решения, соответствующие вашим чувствам.

Вы вышли из состояния замешательства. У вас сильное чувство мудрости, и это может воспламенить смелость.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Суд.

Доверяй своим инстинктам. Люди часто говорят, что неправильно судить других, и это может быть правдой, но нет причин, по которым вы не можете проявлять проницательность.

Если что-то вам не подходит, это вам решать. Вам не нужно объяснять, почему вы хотите сказать «нет». Вы просто делаете.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Дурак

Вы спешите к новому месту назначения, и все кажется своевременным, но это не значит, что вам нужно быть небрежным. Лучше планировать заранее.

Вы сэкономите себе больше времени. Если вы просто прыгнете, чтобы сделать то, что хотите, вам придется исправлять ситуацию позже. Почему?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Вы устали, и когда вы чувствуете, что не можете ясно мыслить, отойдите на мгновение в сторону и дайте себе шанс наверстать упущенное.

Вы почувствуете себя отдохнувшим после небольшого сна. Вы тоже примете лучшее решение.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Мечей.

Это потрясающая идея. Вам следует заняться этим. Вам не нужно беспокоиться о том, сработает это или нет.

Запиши это. Сделайте доску визуализации по этому поводу. Посмотрите, куда приведет вас концепция, а затем решите, стоит ли она большего времени или усилий.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Кубков

У вас есть важное послание, которым вы хотите поделиться с миром.

Возможно, у вас в голове есть книга, которую вы писали, и теперь вы готовы начать над ней работать.

Вы можете начать с ведения блога или публикации в социальных сетях, чтобы почувствовать реакцию целевой аудитории.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный.

Не позволяйте себе чувствовать себя комфортно в ситуации, которая вам не подходит.

Легко сказать себе, что боль длится недолго или что, возможно, проблема в вас.

Но что, если посмотреть на ситуацию с позиции силы?

Что, если бы вы сказали себе, что с вас достаточно, и теперь пришло время перемен?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Колесо Фортуны в перевернутом положении.

Вам нравилось быть на вершине успеха, но теперь погоня — это еще не все, о чем мечтали. Вы готовы к другому вызову.

Даже если вы знаете, что вам, возможно, придется пойти на сокращение заработной платы, начиная новую карьеру, в глубине души вы знаете, что оно того стоит. Вы снова вернетесь на вершину в кратчайшие сроки.

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